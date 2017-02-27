Додано: Сер 21 сер, 2019 15:31

На наличке натуральная паника,все так ждут новую зРаду и верят в волшебство,что началось сафари на гривну,кол-во сдающих в разы больше покупающих,невероятный оптимизм захлестнул народонаселение.

А тут ещё рост ВВП нарисовали во втором квартале на 4.6%,но у меня в голове не укладывается,как мог быть экспорт в июне на 3.3 ярда,на фоне импорта в 4.6 и все эти провалы уложились в такой магический рост,на фоне падения промпроизводста.

Статисты просто институты под номером квартал 95 заканчивали(((

Ещё один подзабытый фактор за укрепление гривны,на трассах госзначения,особенно ведущих на юг,субъективно каждый третий авто на белорусской регистрации,Турция рванула в цене,и очень много соседей вспомнили о курортах нашей родины,а ведь они едут с долларами и евро,скоро этот фактор исчерпается, но наверное под 1 000 000 иностранных туристов за лето мы приняли(плюс немцы,англичане,рашкинцы,другие хасиды),каждый минимум 300 у.е. потратит,выходит более 100 мио в месяц на наличке дополнительного предложения валюты.

Так что господа,наступила Зестабилизация,даже крутящие носом нерезы это уже не фактор дестабилизации для валютного рынка.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.