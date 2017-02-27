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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1849185018511852>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 301
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:53

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 21.08.2019 22.08.2019
дата розрахунку 20.08.2019 21.08.2019
Долар США 2513,13 2520,4427
После полудня гривна отыграла почти 2.5 копейки.
Около 12 котировки прекратили любые попытки двигаться. Полный штиль продолжался 2 часа, после чего наметилось легкое движение вниз со скоростью 1 копейка за 1.5 часа.
Интересная получается картина: уже несколько сессий подряд во время активной части торгов наблюдается избыток валюты, в результате чего котировки идут вниз, а между сессиями кто-то на пустом рынке пытается купить валюту, повышая котировки. В целом, торговля похожа на сбалансированную. Впрочем, сегодня нельзя исключить покупки регулятора.

Этот день в истории:
2017 - 2544.31 (-24)
2018 - 2770.94 (-251)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:в 2007-8 середня гривненва зп в еквіваленті валюти була біля 2К
із того часу лише вниз..

Снова фантасты полезли из всех щелей. 2000 гривен она тогда была, а не 2000 долларов! А 2000 гривен по тогдашнему курсу - это 400-425 долларов.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:15

  Яша написав:Во вторник ждём двойную продажу и аукционы:минфина и невиданной щедрости от нбу на межбанке.

*Відправлено з Чату

І може так статися, що перевіримо 25,00 на стійкість.
В вересні вже такої можливості не мало б бути...
twin
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На наличке натуральная паника,все так ждут новую зРаду и верят в волшебство,что началось сафари на гривну,кол-во сдающих в разы больше покупающих,невероятный оптимизм захлестнул народонаселение.
А тут ещё рост ВВП нарисовали во втором квартале на 4.6%,но у меня в голове не укладывается,как мог быть экспорт в июне на 3.3 ярда,на фоне импорта в 4.6 и все эти провалы уложились в такой магический рост,на фоне падения промпроизводста.
Статисты просто институты под номером квартал 95 заканчивали(((
Ещё один подзабытый фактор за укрепление гривны,на трассах госзначения,особенно ведущих на юг,субъективно каждый третий авто на белорусской регистрации,Турция рванула в цене,и очень много соседей вспомнили о курортах нашей родины,а ведь они едут с долларами и евро,скоро этот фактор исчерпается, но наверное под 1 000 000 иностранных туристов за лето мы приняли(плюс немцы,англичане,рашкинцы,другие хасиды),каждый минимум 300 у.е. потратит,выходит более 100 мио в месяц на наличке дополнительного предложения валюты.
Так что господа,наступила Зестабилизация,даже крутящие носом нерезы это уже не фактор дестабилизации для валютного рынка.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:31

  klokol написав:greenozon
ложь.
Средняя зарплата и до 500уе не поднималась.


так, я помилився,

ось тут два графіки, які показують коли був пік зарплат в державі (2008, 2013 роки)


https://www.volynnews.com/news/economic ... -16-rokiv/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Стесняюсь спросить, а есть ли среди местных коллег аналитиков возрастная категория (хотя бы) 40+ ????
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:Стесняюсь спросить, а есть ли среди местных коллег аналитиков возрастная категория (хотя бы) 40+ ????
А по какому критерию вы определили, что таких нет?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:47

vovan_prm
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:48

  greenozon написав:
  klokol написав:greenozon
ложь.
Средняя зарплата и до 500уе не поднималась.


так, я помилився,

ось тут два графіки, які показують коли був пік зарплат в державі (2008, 2013 роки)


https://www.volynnews.com/news/economic ... -16-rokiv/



все правильно,пик чуть больше 400 бакинских,после достижения которого следует обвал - сейчас как раз очередной пик или около того, как по мне вопрос не в том будет обвал гривны или нет, а в том произойдет это в конце осени или в начале зимы...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:01

  vovan_prm написав:Стесняюсь спросить, а есть ли среди местных коллег аналитиков возрастная категория (хотя бы) 40+ ????



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