Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з 21.08.2019 22.08.2019 дата розрахунку 20.08.2019 21.08.2019 Долар США 2513,13 2520,4427 После полудня гривна отыграла почти 2.5 копейки. Около 12 котировки прекратили любые попытки двигаться. Полный штиль продолжался 2 часа, после чего наметилось легкое движение вниз со скоростью 1 копейка за 1.5 часа. Интересная получается картина: уже несколько сессий подряд во время активной части торгов наблюдается избыток валюты, в результате чего котировки идут вниз, а между сессиями кто-то на пустом рынке пытается купить валюту, повышая котировки. В целом, торговля похожа на сбалансированную. Впрочем, сегодня нельзя исключить покупки регулятора.
Этот день в истории: 2017 - 2544.31 (-24) 2018 - 2770.94 (-251)
На наличке натуральная паника,все так ждут новую зРаду и верят в волшебство,что началось сафари на гривну,кол-во сдающих в разы больше покупающих,невероятный оптимизм захлестнул народонаселение. А тут ещё рост ВВП нарисовали во втором квартале на 4.6%,но у меня в голове не укладывается,как мог быть экспорт в июне на 3.3 ярда,на фоне импорта в 4.6 и все эти провалы уложились в такой магический рост,на фоне падения промпроизводста. Статисты просто институты под номером квартал 95 заканчивали((( Ещё один подзабытый фактор за укрепление гривны,на трассах госзначения,особенно ведущих на юг,субъективно каждый третий авто на белорусской регистрации,Турция рванула в цене,и очень много соседей вспомнили о курортах нашей родины,а ведь они едут с долларами и евро,скоро этот фактор исчерпается, но наверное под 1 000 000 иностранных туристов за лето мы приняли(плюс немцы,англичане,рашкинцы,другие хасиды),каждый минимум 300 у.е. потратит,выходит более 100 мио в месяц на наличке дополнительного предложения валюты. Так что господа,наступила Зестабилизация,даже крутящие носом нерезы это уже не фактор дестабилизации для валютного рынка.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
все правильно,пик чуть больше 400 бакинских,после достижения которого следует обвал - сейчас как раз очередной пик или около того, как по мне вопрос не в том будет обвал гривны или нет, а в том произойдет это в конце осени или в начале зимы...