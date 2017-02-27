Додано: Сер 21 сер, 2019 16:06

greenozon написав: klokol написав: greenozon

ложь.

Средняя зарплата и до 500уе не поднималась. ложь.Средняя зарплата и до 500уе не поднималась.



так, я помилився,



ось тут два графіки, які показують коли був пік зарплат в державі (2008, 2013 роки)





https://www.volynnews.com/news/economic ... -16-rokiv/ так, я помилився,ось тут два графіки, які показують коли був пік зарплат в державі (2008, 2013 роки)

Де-юре ви помилилися, а де-факто - майже ніВ 2007-2008-му знайома мені сім"я заробляла 3 тис.дол. на сім"ю. Чоловік заробляв 2 тис.дол. на місяць ( простий продавець на залі в маркеті електроніки середнього розміру), дружина в тому ж магазині касир ,виручку рахувала, заробляла 1 тис. дол., тобто разом на сім"ю 15 тис.грн.Початок 2008-го це був останній рік так званого золотого десятиріччя 1998(указ про спрощенку)-2008 ( початок міжнародної фін.кризи восени), коли маса українців "піднялася" і стала середнім класом.Я вам більше скажу - 400 дол. середньої в 2013-му і 400 дол. середньої влітку 2019-го це дві протилежні суми:1.Купівельна спроможність самого долара за ці 5 років дещо впала.2.400 дол. зараз вискочило в т.ч. і в зв"язку з детінізацією,шляхом встановлення штрафних санкцій за тіньову занятість від 135 до 350 тис. грн. за одного працюючого.3.Також свій внесок внесли шалені зарплати чиновників від 200 тис.грн. на місяць(до прикладу -700 тис. на місяць голова Укрпоштиі т.п.) до 30 млн. грн. на місяць(Коболев). В середньому такі здобутки дуже різко підняли загальну планку.Адже якщо Коболев отримував ( з преміальними нарахуваннями) 30 млн. грн. на місяць, це означало, що десь працювало ціле містечко українців за 3-4 тис.грн. ( 10 тис. людей), або два містечка пенсів по 1500 грн.(20 тис.пенсів).Але ж крім Коболева фантастичні з погляду середнього українця щомісячні виплати одержувало ще тисячі і тисячі чиновників,суддів,прокурорів і т.п. Окрім того вони не гребували корупційною рентою, тобто навіть 200-700 тис.грн. на місяць для них копійки,і потрібно було ще добирати на кишеню на порядки більше.3.Рівень цін на все, не лише на комуналку - мало що залишає в кишенях середнього українця, порівняно з періодом, коли все це коштувало в рази дешевше.4.Саме тому 5 років тому українці також виїжджали на заробітки за кордон, але ознак масової панічної трудової міграції не було, вал збільшився також в рази,паралельно з ростом цін.5.А чому відбувся такий шалений ріст цінТак потяг пішов після змови монополій із владою і підняття цін на енергоносії як для населення так і для промисловості.6.Саме тому країна далеко не досягла рівня розвитку 2013-го року, і вирішення складних питань поки що лише в перспективі.7.Враховуючи потенціал такої багатої країни як Україна все ще не втрачені можливості мати 700-800 євро ( і 1 тис. євро середньої в оглядовій перспективі)середньої зарплати в оглядовому майбутньому, але тут все залежить від методів - чи будуть і надалі як ці 5 років використовувати населення як дійну корову, чи змінять тактику і звернуть увагу на олігархат,монополії,офшори, спрощену систему оподаткування для людей ,які і так володіють статками від 100 млн. дол. до кількох млрд.дол.Поки що не ясно по якому шляху підуть. Будемо спостерігати