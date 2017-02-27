В 2007-2008-му знайома мені сім"я заробляла 3 тис.дол. на сім"ю. Чоловік заробляв 2 тис.дол. на місяць ( простий продавець на залі в маркеті електроніки середнього розміру), дружина в тому ж магазині касир ,виручку рахувала, заробляла 1 тис. дол., тобто разом на сім"ю 15 тис.грн. Початок 2008-го це був останній рік так званого золотого десятиріччя 1998(указ про спрощенку)-2008 ( початок міжнародної фін.кризи восени), коли маса українців "піднялася" і стала середнім класом.
Я вам більше скажу - 400 дол. середньої в 2013-му і 400 дол. середньої влітку 2019-го це дві протилежні суми:
1.Купівельна спроможність самого долара за ці 5 років дещо впала.
2.400 дол. зараз вискочило в т.ч. і в зв"язку з детінізацією,шляхом встановлення штрафних санкцій за тіньову занятість від 135 до 350 тис. грн. за одного працюючого.
3.Також свій внесок внесли шалені зарплати чиновників від 200 тис.грн. на місяць (до прикладу -700 тис. на місяць голова Укрпошти і т.п.) до 30 млн. грн. на місяць (Коболев). В середньому такі здобутки дуже різко підняли загальну планку. Адже якщо Коболев отримував ( з преміальними нарахуваннями) 30 млн. грн. на місяць, це означало, що десь працювало ціле містечко українців за 3-4 тис.грн. ( 10 тис. людей), або два містечка пенсів по 1500 грн.(20 тис.пенсів). Але ж крім Коболева фантастичні з погляду середнього українця щомісячні виплати одержувало ще тисячі і тисячі чиновників,суддів,прокурорів і т.п. Окрім того вони не гребували корупційною рентою, тобто навіть 200-700 тис.грн. на місяць для них копійки,і потрібно було ще добирати на кишеню на порядки більше.
3.Рівень цін на все, не лише на комуналку - мало що залишає в кишенях середнього українця, порівняно з періодом, коли все це коштувало в рази дешевше.
4.Саме тому 5 років тому українці також виїжджали на заробітки за кордон, але ознак масової панічної трудової міграції не було, вал збільшився також в рази,паралельно з ростом цін.
5.А чому відбувся такий шалений ріст цін Так потяг пішов після змови монополій із владою і підняття цін на енергоносії як для населення так і для промисловості.
6.Саме тому країна далеко не досягла рівня розвитку 2013-го року, і вирішення складних питань поки що лише в перспективі.
7.Враховуючи потенціал такої багатої країни як Україна все ще не втрачені можливості мати 700-800 євро ( і 1 тис. євро середньої в оглядовій перспективі)середньої зарплати в оглядовому майбутньому, але тут все залежить від методів - чи будуть і надалі як ці 5 років використовувати населення як дійну корову, чи змінять тактику і звернуть увагу на олігархат,монополії,офшори, спрощену систему оподаткування для людей ,які і так володіють статками від 100 млн. дол. до кількох млрд.дол.
Поки що не ясно по якому шляху підуть. Будемо спостерігати
Есть еще одна сегодняшняя новость из топових, которая является чисто экономической,а не политической. Так как речь идет прежде всего об экономике, и вообще экономика всегда базис, а не наоборот, только доллар и выгода для конкретных стран решает в мире все.
Франция и США предложили вернуть Россию в клуб наиболее промышленно развитых стран - большую восьмерку. Правда, очередное заседание лишь в следующем году в США, но это повод понаблюдать не только за динамикой рубля и все еще частично связанной с ним траекторией гривной, но и за евро-валютой,которая вполне имеет шансы поменять тренд на восходящий