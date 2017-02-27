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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1849185018511852

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 301
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
65
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:06

  greenozon написав:
  klokol написав:greenozon
ложь.
Средняя зарплата и до 500уе не поднималась.


так, я помилився,

ось тут два графіки, які показують коли був пік зарплат в державі (2008, 2013 роки)


https://www.volynnews.com/news/economic ... -16-rokiv/



Де-юре ви помилилися, а де-факто - майже ні :!:

В 2007-2008-му знайома мені сім"я заробляла 3 тис.дол. на сім"ю. Чоловік заробляв 2 тис.дол. на місяць ( простий продавець на залі в маркеті електроніки середнього розміру), дружина в тому ж магазині касир ,виручку рахувала, заробляла 1 тис. дол., тобто разом на сім"ю 15 тис.грн.
Початок 2008-го це був останній рік так званого золотого десятиріччя 1998(указ про спрощенку)-2008 ( початок міжнародної фін.кризи восени), коли маса українців "піднялася" і стала середнім класом.

Я вам більше скажу - 400 дол. середньої в 2013-му і 400 дол. середньої влітку 2019-го це дві протилежні суми:

1.Купівельна спроможність самого долара за ці 5 років дещо впала.

2.400 дол. зараз вискочило в т.ч. і в зв"язку з детінізацією,шляхом встановлення штрафних санкцій за тіньову занятість від 135 до 350 тис. грн. за одного працюючого.

3.Також свій внесок внесли шалені зарплати чиновників від 200 тис.грн. на місяць
(до прикладу -700 тис. на місяць голова Укрпошти :D і т.п.) до 30 млн. грн. на місяць :? (Коболев). В середньому такі здобутки дуже різко підняли загальну планку.
Адже якщо Коболев отримував ( з преміальними нарахуваннями) 30 млн. грн. на місяць, це означало, що десь працювало ціле містечко українців за 3-4 тис.грн. ( 10 тис. людей), або два містечка пенсів по 1500 грн.(20 тис.пенсів).
Але ж крім Коболева фантастичні з погляду середнього українця щомісячні виплати одержувало ще тисячі і тисячі чиновників,суддів,прокурорів і т.п. Окрім того вони не гребували корупційною рентою, тобто навіть 200-700 тис.грн. на місяць для них копійки,і потрібно було ще добирати на кишеню на порядки більше.

3.Рівень цін на все, не лише на комуналку - мало що залишає в кишенях середнього українця, порівняно з періодом, коли все це коштувало в рази дешевше.

4.Саме тому 5 років тому українці також виїжджали на заробітки за кордон, але ознак масової панічної трудової міграції не було, вал збільшився також в рази,паралельно з ростом цін.

5.А чому відбувся такий шалений ріст цін :?: Так потяг пішов після змови монополій із владою і підняття цін на енергоносії як для населення так і для промисловості.

6.Саме тому країна далеко не досягла рівня розвитку 2013-го року, і вирішення складних питань поки що лише в перспективі.

7.Враховуючи потенціал такої багатої країни як Україна все ще не втрачені можливості мати 700-800 євро ( і 1 тис. євро середньої в оглядовій перспективі)середньої зарплати в оглядовому майбутньому, але тут все залежить від методів - чи будуть і надалі як ці 5 років використовувати населення як дійну корову, чи змінять тактику і звернуть увагу на олігархат,монополії,офшори, спрощену систему оподаткування для людей ,які і так володіють статками від 100 млн. дол. до кількох млрд.дол.

Поки що не ясно по якому шляху підуть. Будемо спостерігати :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:10

  vovan_prm написав:Стесняюсь спросить, а есть ли среди местных коллег аналитиков возрастная категория (хотя бы) 40+ ????

Хотите записаться в "дети лейтенанта Шмидта"? Судя по Вашему нику, то горите желанием иметь отношение к телеканалу "Прямой". :mrgreen: Хотя наследили по всему интернету знатно, спама горы!
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть еще одна сегодняшняя новость из топових, которая является чисто экономической,а не политической.
Так как речь идет прежде всего об экономике, и вообще экономика всегда базис, а не наоборот, только доллар и выгода для конкретных стран решает в мире все.

Франция и США предложили вернуть Россию в клуб наиболее промышленно развитых стран - большую восьмерку.
Правда, очередное заседание лишь в следующем году в США, но это повод понаблюдать не только за динамикой рубля и все еще частично связанной с ним траекторией гривной, но и за евро-валютой,которая вполне имеет шансы поменять тренд на восходящий :idea:
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