Додано: Сер 21 сер, 2019 16:38

Для общего развития можно почитать (насчет долгосрочного тренда на ослабление долара с 2002 года, именно с этого года евро не уходил даже к паритету - таки да, с большими качелями, но вектор направлен в одну сторону):Почему доллар правит миром и когда это закончится.................Американская империя правит миром, а доллар является главной резервной валютой. Но рано или поздно военная экспансия США подорвет экономику страны, и доллар лишится своего привилегированного статусаС одной стороны -правительство США всегда сможет расплатиться с кредиторами, напечатав столько долларов, сколько потребуется. С другой стороны, перманентные торговые дефициты, ставшие возможными благодаря резервному статусу доллара, разрушают индустриальную основу страны. США могли бы оплачивать покупку импортных товаров экспортом своих собственных, однако куда проще делать это с помощью печатного станка.В 1990-х триада мирового господства США (военная сила, бурлящая инновационная экономика и центр эмиссии мировой резервной валюты) выглядела неоспоримой. В этот период доллар пережил еще один взлет, однако с 2002 года долгосрочный тренд на снижение его курса вновь возобновился.Стимулирующая ДКП в США ускорила деиндустриализацию дома и стимулировала индустриализацию за границей, в первую очередь в Китае и других странах Юго-Восточной Азии. Сложившаяся ситуация совсем не похожа на периоды, последовавшие за окончанием Первой и Второй мировых войн. США больше не являются крупнейшим мировым кредитором и обладателем крупнейшей промышленной базы. Вместо этого страна стала крупнейшим мировым должником.Соотношение между экономическим положением США в мире и ролью, которую играют ее военная машина и доллар, перестало быть адекватным. Это приводит нас к выводу о том, что ослабление экономической мощи США относительно других стран будет все в большей и большей степени лишать доллар его привилегированной роли.После мирового финансового кризиса 2008 года доллар пережил «вторую молодость», оказавшись, практически, единственным безопасным активом в мире. Вопрос о том, повторится ли эта история, когда придет новый мировой кризис, остается открытым.........по материалам Института Людвига фон Мизеса