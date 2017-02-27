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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18501851185218531854>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:06

  greenozon написав:
  klokol написав:greenozon
ложь.
Средняя зарплата и до 500уе не поднималась.


так, я помилився,

ось тут два графіки, які показують коли був пік зарплат в державі (2008, 2013 роки)


https://www.volynnews.com/news/economic ... -16-rokiv/



Де-юре ви помилилися, а де-факто - майже ні :!:

В 2007-2008-му знайома мені сім"я заробляла 3 тис.дол. на сім"ю. Чоловік заробляв 2 тис.дол. на місяць ( простий продавець на залі в маркеті електроніки середнього розміру), дружина в тому ж магазині касир ,виручку рахувала, заробляла 1 тис. дол., тобто разом на сім"ю 15 тис.грн.
Початок 2008-го це був останній рік так званого золотого десятиріччя 1998(указ про спрощенку)-2008 ( початок міжнародної фін.кризи восени), коли маса українців "піднялася" і стала середнім класом.

Я вам більше скажу - 400 дол. середньої в 2013-му і 400 дол. середньої влітку 2019-го це дві протилежні суми:

1.Купівельна спроможність самого долара за ці 5 років дещо впала.

2.400 дол. зараз вискочило в т.ч. і в зв"язку з детінізацією,шляхом встановлення штрафних санкцій за тіньову занятість від 135 до 350 тис. грн. за одного працюючого.

3.Також свій внесок внесли шалені зарплати чиновників від 200 тис.грн. на місяць
(до прикладу -700 тис. на місяць голова Укрпошти :D і т.п.) до 30 млн. грн. на місяць :? (Коболев). В середньому такі здобутки дуже різко підняли загальну планку.
Адже якщо Коболев отримував ( з преміальними нарахуваннями) 30 млн. грн. на місяць, це означало, що десь працювало ціле містечко українців за 3-4 тис.грн. ( 10 тис. людей), або два містечка пенсів по 1500 грн.(20 тис.пенсів).
Але ж крім Коболева фантастичні з погляду середнього українця щомісячні виплати одержувало ще тисячі і тисячі чиновників,суддів,прокурорів і т.п. Окрім того вони не гребували корупційною рентою, тобто навіть 200-700 тис.грн. на місяць для них копійки,і потрібно було ще добирати на кишеню на порядки більше.

3.Рівень цін на все, не лише на комуналку - мало що залишає в кишенях середнього українця, порівняно з періодом, коли все це коштувало в рази дешевше.

4.Саме тому 5 років тому українці також виїжджали на заробітки за кордон, але ознак масової панічної трудової міграції не було, вал збільшився також в рази,паралельно з ростом цін.

5.А чому відбувся такий шалений ріст цін :?: Так потяг пішов після змови монополій із владою і підняття цін на енергоносії як для населення так і для промисловості.

6.Саме тому країна далеко не досягла рівня розвитку 2013-го року, і вирішення складних питань поки що лише в перспективі.

7.Враховуючи потенціал такої багатої країни як Україна все ще не втрачені можливості мати 700-800 євро ( і 1 тис. євро середньої в оглядовій перспективі)середньої зарплати в оглядовому майбутньому, але тут все залежить від методів - чи будуть і надалі як ці 5 років використовувати населення як дійну корову, чи змінять тактику і звернуть увагу на олігархат,монополії,офшори, спрощену систему оподаткування для людей ,які і так володіють статками від 100 млн. дол. до кількох млрд.дол.

Поки що не ясно по якому шляху підуть. Будемо спостерігати :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:10

  vovan_prm написав:Стесняюсь спросить, а есть ли среди местных коллег аналитиков возрастная категория (хотя бы) 40+ ????

Хотите записаться в "дети лейтенанта Шмидта"? Судя по Вашему нику, то горите желанием иметь отношение к телеканалу "Прямой". :mrgreen: Хотя наследили по всему интернету знатно, спама горы!
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть еще одна сегодняшняя новость из топових, которая является чисто экономической,а не политической.
Так как речь идет прежде всего об экономике, и вообще экономика всегда базис, а не наоборот, только доллар и выгода для конкретных стран решает в мире все.

Франция и США предложили вернуть Россию в клуб наиболее промышленно развитых стран - большую восьмерку.
Правда, очередное заседание лишь в следующем году в США, но это повод понаблюдать не только за динамикой рубля и все еще частично связанной с ним траекторией гривной, но и за евро-валютой,которая вполне имеет шансы поменять тренд на восходящий :idea:
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:30

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 21.08.2019 22.08.2019
дата розрахунку 20.08.2019 21.08.2019
Долар США 2513,13 2520,4427
После полудня гривна отыграла почти 2.5 копейки.
Около 12 котировки прекратили любые попытки двигаться. Полный штиль продолжался 2 часа, после чего наметилось легкое движение вниз со скоростью 1 копейка за 1.5 часа.
Интересная получается картина: уже несколько сессий подряд во время активной части торгов наблюдается избыток валюты, в результате чего котировки идут вниз, а между сессиями кто-то на пустом рынке пытается купить валюту, повышая котировки. В целом, торговля похожа на сбалансированную. Впрочем, сегодня нельзя исключить покупки регулятора.

Этот день в истории:
2017 - 2544.31 (-24)
2018 - 2770.94 (-251)


Простите за назойливость,я опять со своим 2016 годом :mrgreen:
2017 - 2544.31 (-24)
2018 - 2770.94 (-251) - эти курсы установлены НБУ на 22 число августа 17 и 18 года
Почему мы не можем еще взять курс установленный НБУ на 22.08.2016 - 2526.2440 мы же его формально уже пробили ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:32

Кардіограма ліквідності вечір

  vovan_prm написав:Стесняюсь спросить, а есть ли среди местных коллег аналитиков возрастная категория (хотя бы) 40+ ????


Вітаюсь совсіма.

А Вас цікавить молодість чи старше покоління? Якщо старше, то я - 50++. А що???

Зображення

Коррахунки - 43 455,93(43 295,52 + 160,41(- 9 549,91)) млн.
Загальна ліквідність 43 455,93 + 6 175 - 0 = 49 630,93(49 756,52 − 125,59(− 11 650,91)) млн. гривень.

НБУ вчора нічого не купував і не продавав. Міжбанк самоврегулювався. Все забрали Автономні чинники - 126 млн. грн. Ще і ЗАБРАЛИ готівку з оббігу, додавши на коррахунки 43 млн. грн. І знову Державна казначейська служба України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зібрали -107 млн. грн. налогів.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65663,90(65766,02) млн. гривень. Сьогодні вона також впала.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2469,80.

Коррахунки зовсім трошки підросли. Загальна ліквідність, навпаки, впала і вона набагато нижче середньої величини і навіть нижче норматива регулювання середнього значення залишків на коррахунках. Ліквідності замало для сильного росту курсу.

Доляр сьогодні впав на +7,31(-4,44) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,2044(25,1313) грн./$. Якось сьогодні два кроки вгору, а вчора був крок назад. Ринок дихає.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65663,90 млн. грн., підросло на 13,37%(13,55%).

ВО

PS
Завтра очікую збільшення ліквідності за рахунок виплат по ОВДП, та коррахунки залишаться нижче норматива. А ось в пʼятницю коррахунки перевищать норматив ліквідністі, за рахунок зменшення сертифікатів корегування ліквідності на аукціоні НБУ в цю пʼятницю, не дивлячись на те, що вони дають 17%. Вряд чи хто з банків буде порушувати середню ліквідність запрошуючи НБУ з перевіркою!

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для общего развития можно почитать (насчет долгосрочного тренда на ослабление долара с 2002 года, именно с этого года евро не уходил даже к паритету - таки да, с большими качелями, но вектор направлен в одну сторону):


http://www.profinance.ru/news/2019/08/2 ... itsya.html

Почему доллар правит миром и когда это закончится

.................Американская империя правит миром, а доллар является главной резервной валютой. Но рано или поздно военная экспансия США подорвет экономику страны, и доллар лишится своего привилегированного статуса
С одной стороны -правительство США всегда сможет расплатиться с кредиторами, напечатав столько долларов, сколько потребуется. С другой стороны, перманентные торговые дефициты, ставшие возможными благодаря резервному статусу доллара, разрушают индустриальную основу страны. США могли бы оплачивать покупку импортных товаров экспортом своих собственных, однако куда проще делать это с помощью печатного станка.
В 1990-х триада мирового господства США (военная сила, бурлящая инновационная экономика и центр эмиссии мировой резервной валюты) выглядела неоспоримой. В этот период доллар пережил еще один взлет, однако с 2002 года долгосрочный тренд на снижение его курса вновь возобновился.
Стимулирующая ДКП в США ускорила деиндустриализацию дома и стимулировала индустриализацию за границей, в первую очередь в Китае и других странах Юго-Восточной Азии. Сложившаяся ситуация совсем не похожа на периоды, последовавшие за окончанием Первой и Второй мировых войн. США больше не являются крупнейшим мировым кредитором и обладателем крупнейшей промышленной базы. Вместо этого страна стала крупнейшим мировым должником.
Соотношение между экономическим положением США в мире и ролью, которую играют ее военная машина и доллар, перестало быть адекватным. Это приводит нас к выводу о том, что ослабление экономической мощи США относительно других стран будет все в большей и большей степени лишать доллар его привилегированной роли.

После мирового финансового кризиса 2008 года доллар пережил «вторую молодость», оказавшись, практически, единственным безопасным активом в мире. Вопрос о том, повторится ли эта история, когда придет новый мировой кризис, остается открытым.........

по материалам Института Людвига фон Мизеса
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Почему мы не можем еще взять курс установленный НБУ на 22.08.2016 - 2526.2440 мы же его формально уже пробили ?

Взять то мы можем, но что нам даст сравнение с курсами трехлетней давности? Для оценки динамики с учетом сезонного фактора, а именно для этого я даю сравнение на текущую дату, достаточно было бы и 18, но т.к. в 18 был явный сбой сезонности, приходится брать еще и 17, что тоже слишком давно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:06

Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню

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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:07

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Почему мы не можем еще взять курс установленный НБУ на 22.08.2016 - 2526.2440 мы же его формально уже пробили ?

Взять то мы можем, но что нам даст сравнение с курсами трехлетней давности? Для оценки динамики с учетом сезонного фактора, а именно для этого я даю сравнение на текущую дату, достаточно было бы и 18, но т.к. в 18 был явный сбой сезонности, приходится брать еще и 17, что тоже слишком давно.


Простите но раньше вы аргументировали отсутствием пробоя, сейчас он произошел.
Живите своим умом!
zzzzzz
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