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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1851185218531854>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Простите но раньше вы аргументировали отсутствием пробоя, сейчас он произошел.

  Сибарит написав:График 16 года еще не пробили, да и нет смысла заглядывать в историю так глубоко.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:26

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Простите но раньше вы аргументировали отсутствием пробоя, сейчас он произошел.

  Сибарит написав:График 16 года еще не пробили, да и нет смысла заглядывать в историю так глубоко.


От лица форума могу вас уверить что сравнение с 2016 будет интересным :)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:35

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Простите но раньше вы аргументировали отсутствием пробоя, сейчас он произошел.

  Сибарит написав:График 16 года еще не пробили, да и нет смысла заглядывать в историю так глубоко.


От лица форума могу вас уверить что сравнение с 2016 будет интересным :)

Абсолютно точно ! То что произошло с 14-15 года находится в одном временном и событийном континууме с настоящим временем, лично я считаю что ситуация с обвалом 14-15 годов пока до конца не проанализирована а значит не исчерпана, пусть это моя точка зрения, но тот факт, что гривна уже отыграла уровни 3-х предыдущих лет только подтверждает мою позицию , о которой я твержу уже все эти годы и весьма знаково. Безусловно весьма любопытна динамика всего периода в целом, или хотя бы пока с учетом 16го, до пробития очередного уровня :wink: .
Востаннє редагувалось Surfer в Сер 21 сер, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:А по какому критерию вы определили, что таких нет?

1. Я не утверждал.
2. Многие рассуждают о не столь давних временах, исключительно по ссылкам нета
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:41

  zzzzzz написав:
От лица форума могу вас уверить что сравнение с 2016 будет интересным :)

В этих всех нотках есть огромная доля растерянности,господа отставить панику,просто всё сейчас Зе не так 8)
Осенью будем наверное сравнивать с 15-м годом :D

А вообще это всё реально странно,судя по заявкам на миняйле,сезонный спрос улетучился,будем переходить к осеннему снижению :P

Кстати,мистер Гро заявил,что надо делать минималку 5500 с 20-го года,мин.пенсию 2000.
В бюджете уже выдоили все госконторы,кто будет наполнять его осенью?
А люди искренне ждут прорывов,мол новое правительство зайдёт в кабинеты и умножат все выплаты хотя бы на 1.5.
29-го начало новой эры,полной власти Зе.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:44

somilitark
А я хочу увидеть завтрашнее уменьшение гривневых ОВГЗ в обороте на 4,7 млрд.грн и самое главное у кого же похудеют портфели и на сколько самое главное.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:44

В Нацбанке рассказали, что ждет гривну к концу 2019 года

По данным НБУ, с начала 2019 года, гривна выросла к доллару на 9,1%, возглавив топ самых укрепившихся валют мира. В НБУ называют несколько причин укрепления национальной валюты:

Очень крепкая гривна: Минфин разразился публичными обвинениями в адрес Нацбанка

  • Скупка нерезидентами долгосрочных ОВГЗ.
  • Рост переводов от заробитчан.
  • Покупка инвесторами акций компаний.
  • Улучшение прогноза НБУ по платежному балансу с 3,3% от ВВП до 3,6%.
  • Благоприятная экспортная конъюнктура (достаточно низкие цены на наш импортный товар, прежде всего нефть и газ).
  • Уменьшение объемов вывода дивидендов из Украины.

https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... 64-3885864
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:45

  yuri_m написав:
  vovan_prm написав:Стесняюсь спросить, а есть ли среди местных коллег аналитиков возрастная категория (хотя бы) 40+ ????

Хотите записаться в "дети лейтенанта Шмидта"? Судя по Вашему нику, то горите желанием иметь отношение к телеканалу "Прямой". :mrgreen: Хотя наследили по всему интернету знатно, спама горы!

Не понял Вашего английского юмора.
Мой ник есть сочетание имени и географии. Ему лет двадцать. Тогда так было принято.

По выделенному давайте пояснения.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:46

  s0v7a написав:
  vovan_prm написав:Стесняюсь спросить, а есть ли среди местных коллег аналитиков возрастная категория (хотя бы) 40+ ????

[color=#800080][size=120]
Вітаюсь совсіма.

А Вас цікавить молодість чи старше покоління? Якщо старше, то я - 50++. А що???


Ответил выше, коллеге Фейслесс.
Добавлю, что чем моложе человек, тем больше событий и явлений, которые он видит впервые в жизни и трактует как нечто выходящее за рамки.
С течением времени же, остается всё меньше вещей способных поразить.
Однако, справедливости ради, снижается дерзость мышления.

Всё исключительно субъективно.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 21 сер, 2019 17:54, всього редагувалось 2 разів.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:51

  greenozon написав:Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню

https://finclub.net/ua/news/zapusk-rink ... ivnyu.html

"Запуск рынка земли" заменит доллар на гривну.

Спешите перевернуться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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