Додано: Сер 21 сер, 2019 17:35

zzzzzz написав: Сибарит написав: zzzzzz написав: Простите но раньше вы аргументировали отсутствием пробоя, сейчас он произошел. Простите но раньше вы аргументировали отсутствием пробоя, сейчас он произошел.

Сибарит написав: График 16 года еще не пробили, да и нет смысла заглядывать в историю так глубоко. График 16 года еще не пробили,



От лица форума могу вас уверить что сравнение с 2016 будет интересным От лица форума могу вас уверить что сравнение с 2016 будет интересным

Абсолютно точно ! То что произошло с 14-15 года находится в одном временном и событийном континууме с настоящим временем, лично я считаю что ситуация с обвалом 14-15 годов пока до конца не проанализирована а значит не исчерпана, пусть это моя точка зрения, но тот факт, что гривна уже отыграла уровни 3-х предыдущих лет только подтверждает мою позицию , о которой я твержу уже все эти годы и весьма знаково. Безусловно весьма любопытна динамика всего периода в целом, или хотя бы пока с учетом 16го, до пробития очередного уровня