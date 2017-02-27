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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:26
От лица форума могу вас уверить что сравнение с 2016 будет интересным
Живите своим умом!
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:35
Абсолютно точно ! То что произошло с 14-15 года находится в одном временном и событийном континууме с настоящим временем, лично я считаю что ситуация с обвалом 14-15 годов пока до конца не проанализирована а значит не исчерпана, пусть это моя точка зрения, но тот факт, что гривна уже отыграла уровни 3-х предыдущих лет только подтверждает мою позицию , о которой я твержу уже все эти годы и весьма знаково. Безусловно весьма любопытна динамика всего периода в целом, или хотя бы пока с учетом 16го, до пробития очередного уровня .
Востаннє редагувалось Surfer в Сер 21 сер, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1. Я не утверждал.
2. Многие рассуждают о не столь давних временах, исключительно по ссылкам нета
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:41
В этих всех нотках есть огромная доля растерянности,господа отставить панику,просто всё сейчас Зе не так
Осенью будем наверное сравнивать с 15-м годом
А вообще это всё реально странно,судя по заявкам на миняйле,сезонный спрос улетучился,будем переходить к осеннему снижению
Кстати,мистер Гро заявил,что надо делать минималку 5500 с 20-го года,мин.пенсию 2000.
В бюджете уже выдоили все госконторы,кто будет наполнять его осенью?
А люди искренне ждут прорывов,мол новое правительство зайдёт в кабинеты и умножат все выплаты хотя бы на 1.5.
29-го начало новой эры,полной власти Зе.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:44
somilitark
А я хочу увидеть завтрашнее уменьшение гривневых ОВГЗ в обороте на 4,7 млрд.грн и самое главное у кого же похудеют портфели и на сколько самое главное.
Живите своим умом!
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:44
В Нацбанке рассказали, что ждет гривну к концу 2019 года
По данным НБУ, с начала 2019 года, гривна выросла к доллару на 9,1%, возглавив топ самых укрепившихся валют мира. В НБУ называют несколько причин укрепления национальной валюты:
Очень крепкая гривна: Минфин разразился публичными обвинениями в адрес Нацбанка
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:45
Не понял Вашего английского юмора.
Мой ник есть сочетание имени и географии. Ему лет двадцать. Тогда так было принято.
По выделенному давайте пояснения.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:46
Ответил выше, коллеге Фейслесс.
Добавлю, что чем моложе человек, тем больше событий и явлений, которые он видит впервые в жизни и трактует как нечто выходящее за рамки.
С течением времени же, остается всё меньше вещей способных поразить.
Однако, справедливости ради, снижается дерзость мышления.
Всё исключительно субъективно.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Сер 21 сер, 2019 17:54, всього редагувалось 2 разів.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 21 сер, 2019 17:51
"Запуск рынка земли" заменит доллар на гривну.
Спешите перевернуться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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