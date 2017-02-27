zzzzzz написав:somilitark
А я хочу увидеть завтрашнее уменьшение гривневых ОВГЗ в обороте на 4,7 млрд.грн и самое главное у кого же похудеют портфели и на сколько самое главное.
По теории может быть почти 200 мио у.е. спроса,если захотят нерезы выйти,то НБУ или Минфин их закроет,первый из резервов,другой получит гривну от привлечений в евро например,ведь Маркаровой надо будет сливать валюту для финансирования дефицита бюджета.
Понятно,что нерезы заходили с гарантиями,так что их подстрахуют,выпустить 200 мио голого спроса на МБ,это будут горочки аля поздний 14,начало 15-го года.
Так что ничего скорее всего не будет,18% годовых,ревальвация с 28 на 25 с хвостиком,наркобароны наверное уже обратили внимание на ОВГЗ(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.