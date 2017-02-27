RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1851185218531854

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:53

  somilitark написав:А люди искренне ждут прорывов,мол новое правительство зайдёт в кабинеты и умножат все выплаты хотя бы на 1.5.


Не дай бог сбудется - как ответ на девальвацию :mrgreen: Мне нынешняя ситуация все больше напоминает весну 2008-го - укрепление гривны на фоне ухудшения внешнеторгового сальдо и рекордного оборота торговли, а из-за океана едва доносятся тревожные звоночки, которые так не хочется слушать :D
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3249
З нами з: 02.05.18
Подякував: 766 раз.
Подякували: 1833 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:57

  zzzzzz написав:somilitark
А я хочу увидеть завтрашнее уменьшение гривневых ОВГЗ в обороте на 4,7 млрд.грн и самое главное у кого же похудеют портфели и на сколько самое главное.

По теории может быть почти 200 мио у.е. спроса,если захотят нерезы выйти,то НБУ или Минфин их закроет,первый из резервов,другой получит гривну от привлечений в евро например,ведь Маркаровой надо будет сливать валюту для финансирования дефицита бюджета.
Понятно,что нерезы заходили с гарантиями,так что их подстрахуют,выпустить 200 мио голого спроса на МБ,это будут горочки аля поздний 14,начало 15-го года.
Так что ничего скорее всего не будет,18% годовых,ревальвация с 28 на 25 с хвостиком,наркобароны наверное уже обратили внимание на ОВГЗ(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10632
З нами з: 30.12.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 2194 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1851185218531854
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 8, 9, 10
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
94 8660
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 17:46
ЛАД
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1557, 1558, 1559
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15585 1855489
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 14:54
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6683 1448210
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 21:49
swan forever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2778)
21.08.2019 18:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.