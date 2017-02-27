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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1852185318541855>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:51

  greenozon написав:Запуск ринку землі ще більше зміцнить гривню

https://finclub.net/ua/news/zapusk-rink ... ivnyu.html

"Запуск рынка земли" заменит доллар на гривну.

Спешите перевернуться
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:53

  somilitark написав:А люди искренне ждут прорывов,мол новое правительство зайдёт в кабинеты и умножат все выплаты хотя бы на 1.5.


Не дай бог сбудется - как ответ на девальвацию :mrgreen: Мне нынешняя ситуация все больше напоминает весну 2008-го - укрепление гривны на фоне ухудшения внешнеторгового сальдо и рекордного оборота торговли, а из-за океана едва доносятся тревожные звоночки, которые так не хочется слушать :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:57

  zzzzzz написав:somilitark
А я хочу увидеть завтрашнее уменьшение гривневых ОВГЗ в обороте на 4,7 млрд.грн и самое главное у кого же похудеют портфели и на сколько самое главное.

По теории может быть почти 200 мио у.е. спроса,если захотят нерезы выйти,то НБУ или Минфин их закроет,первый из резервов,другой получит гривну от привлечений в евро например,ведь Маркаровой надо будет сливать валюту для финансирования дефицита бюджета.
Понятно,что нерезы заходили с гарантиями,так что их подстрахуют,выпустить 200 мио голого спроса на МБ,это будут горочки аля поздний 14,начало 15-го года.
Так что ничего скорее всего не будет,18% годовых,ревальвация с 28 на 25 с хвостиком,наркобароны наверное уже обратили внимание на ОВГЗ(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:02

  zРадио написав:
Не дай бог сбудется - как ответ на девальвацию :mrgreen: Мне нынешняя ситуация все больше напоминает весну 2008-го - укрепление гривны на фоне ухудшения внешнеторгового сальдо и рекордного оборота торговли, а из-за океана едва доносятся тревожные звоночки, которые так не хочется слушать :D

Я не верю в взрывной рост торговли,это всё чудеса статистики от 95-го квартала,тут люди говорили об очередях в АТБ,так это прямое свидетельство капздеца,если люди променяли магазины у дома,более приличные торговые точки на самый дешёвый и примитивный АТБ,это печаль печальная,а не свидетельство благополучия.
У людей настолько стало мало денег,что все тратят кучу времени на экономию нескольких гривен,эффект Гиффена,только немножко модернизированный :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:чи будуть і надалі як ці 5 років використовувати населення як дійну корову, чи змінять тактику і звернуть увагу на олігархат,

Ага, "звернуть" :). Ну кто же будет пилить ветку, на которой сидит? :)
vlad6603
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:11

Прикольное новшевство от Нафтогаза, вообщем фьючерсы на газ для населения ))))

Нафтогаз України - Naftogaz
6 мин. ·
Ми запускаємо новий продукт в рамках акції #ТвояEнергонезалежність

Відтепер українці – побутові споживачі (а не лише промислові підприємства) зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.

Простіше – зробити свій газовий запас на зиму за фіксованою літньою ціною та зекономити на різниці цін взимку.

Пропозиція діє до 25 вересня і дозволяє придбати до 25 тис. куб. м газу. Цього обсягу достатньо для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими. Відпускна ціна Нафтогазу - 4874,42 (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).

Що треба зробити?
- прийти до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбута);
- підписати додаток до стандартної угоди;
- внести передоплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування.

Більш детально з пропозицією можна ознайомитись на сайті: www.gas.ua
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вокруг газовых пунктов и так неразгребаемые толпы народа стоят последние годы. А если сейчас ещё ломанётся миллионный город подписывать додаток - это до конца жизни там можно будет стоять в очереди.
vlad6603
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Прикольное новшевство от Нафтогаза, вообщем фьючерсы на газ для населения

Это не прикольное новшество, а страховка от кризиса неплатежей в случае взрывного роста курса! "Нафтогаз" закачал летом в подземные хранилища газ при курсе 25.10-25.85. И ему сейчас выгодно собрать деньги за этот газ у потребителей наперед, и затариться новой валютой при низком курсе. Тогда его коммерческая деятельность будет максимально прикрыта от курсовых скачков в будущем: товар куплен - деньги в валюте потрачены, тут же этот товар продан - деньги в гривне получены, выручка в гривне переведена в валюту для будущих покупок нового товара. Просто мечта для любого торговца импортным товаром!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:33

  Moneta написав:Все как в 2008. Люди уверовали в свалившиеся откуда-то экономичное чудо, и то что их активы будут только дорожать. Только вверх. Мои знакомые делают круглые глаза, когда говорю что скоро нас потрясет. Спорить тут бесполезно, точно так верили МММщики, хайп-инвесторы, покупатели гостинок по $80 тыс (11 лет назад). Такие догмы не требуют доказательств.


Как известно , История - занятная штука, которая повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. На сегодняшний день под хайп инвесторов, убежденных что их актив будет только дорожать целиком и полностью подходят баксовлошенцы. Именно они гребли зеленый и по 28 и по 30+ в надежде на "сладкие" 100-150. Как и слепая вера в свалившееся откуда то цифровое золото, биткоин за 500 000 за который не так давно некто закладывал свой пенис. Именно от этого подавляющего большинства на форуме идет уже стабильный и наростающий недовольный стон от укрепляющейся гривны, пробившей уровни уже ТРЕХ прошедших ЛЕТ ! Не говоря уже о позиции Трампа направленной на ослабление доллара :wink: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:42

  yuri_m написав:
  zzzzzz написав:Прикольное новшевство от Нафтогаза, вообщем фьючерсы на газ для населения

Это не прикольное новшество, а страховка от кризиса неплатежей в случае взрывного роста курса! "Нафтогаз" закачал летом в подземные хранилища газ при курсе 25.10-25.85. И ему сейчас выгодно собрать деньги за этот газ у потребителей наперед, и затариться новой валютой при низком курсе. Тогда его коммерческая деятельность будет максимально прикрыта от курсовых скачков в будущем: товар куплен - деньги в валюте потрачены, тут же этот товар продан - деньги в гривне получены, выручка в гривне переведена в валюту для будущих покупок нового товара. Просто мечта для любого торговца импортным товаром!


Это беспроцентный кредит , или предоплата за товар. Да НАК это выгодно, но и потребителю это тоже выгодно. Тут коллективная выгода.
Живите своим умом!
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