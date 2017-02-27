somilitark написав:А люди искренне ждут прорывов,мол новое правительство зайдёт в кабинеты и умножат все выплаты хотя бы на 1.5.
Не дай бог сбудется - как ответ на девальвацию Мне нынешняя ситуация все больше напоминает весну 2008-го - укрепление гривны на фоне ухудшения внешнеторгового сальдо и рекордного оборота торговли, а из-за океана едва доносятся тревожные звоночки, которые так не хочется слушать
zzzzzz написав:somilitark А я хочу увидеть завтрашнее уменьшение гривневых ОВГЗ в обороте на 4,7 млрд.грн и самое главное у кого же похудеют портфели и на сколько самое главное.
По теории может быть почти 200 мио у.е. спроса,если захотят нерезы выйти,то НБУ или Минфин их закроет,первый из резервов,другой получит гривну от привлечений в евро например,ведь Маркаровой надо будет сливать валюту для финансирования дефицита бюджета. Понятно,что нерезы заходили с гарантиями,так что их подстрахуют,выпустить 200 мио голого спроса на МБ,это будут горочки аля поздний 14,начало 15-го года. Так что ничего скорее всего не будет,18% годовых,ревальвация с 28 на 25 с хвостиком,наркобароны наверное уже обратили внимание на ОВГЗ(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zРадио написав: Не дай бог сбудется - как ответ на девальвацию Мне нынешняя ситуация все больше напоминает весну 2008-го - укрепление гривны на фоне ухудшения внешнеторгового сальдо и рекордного оборота торговли, а из-за океана едва доносятся тревожные звоночки, которые так не хочется слушать
Я не верю в взрывной рост торговли,это всё чудеса статистики от 95-го квартала,тут люди говорили об очередях в АТБ,так это прямое свидетельство капздеца,если люди променяли магазины у дома,более приличные торговые точки на самый дешёвый и примитивный АТБ,это печаль печальная,а не свидетельство благополучия. У людей настолько стало мало денег,что все тратят кучу времени на экономию нескольких гривен,эффект Гиффена,только немножко модернизированный
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Прикольное новшевство от Нафтогаза, вообщем фьючерсы на газ для населения ))))
Нафтогаз України - Naftogaz 6 мин. · Ми запускаємо новий продукт в рамках акції #ТвояEнергонезалежність
Відтепер українці – побутові споживачі (а не лише промислові підприємства) зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.
Простіше – зробити свій газовий запас на зиму за фіксованою літньою ціною та зекономити на різниці цін взимку.
Пропозиція діє до 25 вересня і дозволяє придбати до 25 тис. куб. м газу. Цього обсягу достатньо для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими. Відпускна ціна Нафтогазу - 4874,42 (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).
Що треба зробити? - прийти до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбута); - підписати додаток до стандартної угоди; - внести передоплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування.
Більш детально з пропозицією можна ознайомитись на сайті: www.gas.ua
zzzzzz написав:Прикольное новшевство от Нафтогаза, вообщем фьючерсы на газ для населения
Это не прикольное новшество, а страховка от кризиса неплатежей в случае взрывного роста курса! "Нафтогаз" закачал летом в подземные хранилища газ при курсе 25.10-25.85. И ему сейчас выгодно собрать деньги за этот газ у потребителей наперед, и затариться новой валютой при низком курсе. Тогда его коммерческая деятельность будет максимально прикрыта от курсовых скачков в будущем: товар куплен - деньги в валюте потрачены, тут же этот товар продан - деньги в гривне получены, выручка в гривне переведена в валюту для будущих покупок нового товара. Просто мечта для любого торговца импортным товаром!
Moneta написав:Все как в 2008. Люди уверовали в свалившиеся откуда-то экономичное чудо, и то что их активы будут только дорожать. Только вверх. Мои знакомые делают круглые глаза, когда говорю что скоро нас потрясет. Спорить тут бесполезно, точно так верили МММщики, хайп-инвесторы, покупатели гостинок по $80 тыс (11 лет назад). Такие догмы не требуют доказательств.
Как известно , История - занятная штука, которая повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. На сегодняшний день под хайп инвесторов, убежденных что их актив будет только дорожать целиком и полностью подходят баксовлошенцы. Именно они гребли зеленый и по 28 и по 30+ в надежде на "сладкие" 100-150. Как и слепая вера в свалившееся откуда то цифровое золото, биткоин за 500 000 за который не так давно некто закладывал свой пенис. Именно от этого подавляющего большинства на форуме идет уже стабильный и наростающий недовольный стон от укрепляющейся гривны, пробившей уровни уже ТРЕХ прошедших ЛЕТ ! Не говоря уже о позиции Трампа направленной на ослабление доллара
zzzzzz написав:Прикольное новшевство от Нафтогаза, вообщем фьючерсы на газ для населения
Это не прикольное новшество, а страховка от кризиса неплатежей в случае взрывного роста курса! "Нафтогаз" закачал летом в подземные хранилища газ при курсе 25.10-25.85. И ему сейчас выгодно собрать деньги за этот газ у потребителей наперед, и затариться новой валютой при низком курсе. Тогда его коммерческая деятельность будет максимально прикрыта от курсовых скачков в будущем: товар куплен - деньги в валюте потрачены, тут же этот товар продан - деньги в гривне получены, выручка в гривне переведена в валюту для будущих покупок нового товара. Просто мечта для любого торговца импортным товаром!
Это беспроцентный кредит , или предоплата за товар. Да НАК это выгодно, но и потребителю это тоже выгодно. Тут коллективная выгода.