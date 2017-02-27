yuri_m написав:Просто мечта для любого торговца импортным товаром!
А на кой чёрт им моё подписание Додатковой угоды? Почему нельзя так, чтобы я сейчас, по сегодняшней цене, заплатил за газ на полгода вперёд (приблизительно). И сколько бы ни стоил газ через 2-3-4 месяца - меня это не должно волновать. Ведь газовщики получили мои "будущие" деньги "сейчас". То есть я именно сейчас, сегодня, купил у них газа на пол-года вперёд. Просто я не сразу забрал весь купленный товар, а "уношу" по чуть-чуть .
somilitark написав:Я не верю в взрывной рост торговли,это всё чудеса статистики от 95-го квартала
"Квартал" до статистики еще никак дотянуться не мог - Госстат подчиняется Кубиву
А рост торговли таки есть - оживление преимущественно в сегменте дорогих покупок на фоне роста потребительских настроений.
somilitark написав:тут люди говорили об очередях в АТБ,так это прямое свидетельство капздеца,если люди променяли магазины у дома,более приличные торговые точки на самый дешёвый и примитивный АТБ,это печаль печальная,а не свидетельство благополучия. У людей настолько стало мало денег,что все тратят кучу времени на экономию нескольких гривен,эффект Гиффена,только немножко модернизированный
В FMCG сегменте - возможно. Но это в свою очередь никак не противоречит (а скорее подтверждает) увеличению внешнеторгового дисбаланса, на фоне которого укрепление курса выглядит сюром.
Потребительские и экономические ожидания беспричинно растут, девальвационные и инфляционные ожидания беспричинно падают - что это, если не верный звоночек надвигающего кризиса?
zzzzzz написав:Прикольное новшевство от Нафтогаза, вообщем фьючерсы на газ для населения
Это не прикольное новшество, а страховка от кризиса неплатежей в случае взрывного роста курса! "Нафтогаз" закачал летом в подземные хранилища газ при курсе 25.10-25.85. И ему сейчас выгодно собрать деньги за этот газ у потребителей наперед, и затариться новой валютой при низком курсе. Тогда его коммерческая деятельность будет максимально прикрыта от курсовых скачков в будущем: товар куплен - деньги в валюте потрачены, тут же этот товар продан - деньги в гривне получены, выручка в гривне переведена в валюту для будущих покупок нового товара. Просто мечта для любого торговца импортным товаром!
Это беспроцентный кредит , или предоплата за товар. Да НАК это выгодно, но и потребителю это тоже выгодно. Тут коллективная выгода.
Тут швидше -депозит а не кредит... Населення (наприклад я) має можливість купити 1500 м3 газу(більше мені не треба, бо в умовах треба використати з жовтня по березень) з бонусом в 25%... Як на мене це приблизно гривневий депозит в +4% в місяць..... шкода що сума вкладень обмежена 10000 грн
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zzzzzz написав:Это беспроцентный кредит , или предоплата за товар. Да НАК это выгодно, но и потребителю это тоже выгодно. Тут коллективная выгода.
Все бы ничего, если бы руководство Нефтегаза пользовалось заслуженным доверием. А так, с чего мне не предположить, что политика "длинного препейда" приведет к кассовым разрывам в будущем, которые будут покрыты снова-таки за счет меня как потребителя...
Я еще помню Аэросвит, не свозивший нас с женой в 2012-м в Куала-Лумпур по билетам, со скидкой купленным за 8 месяцев до того
zzzzzz написав:budivelnik Кредит получает НАК и он беспроцентный от потребителя.
Як там казав Леонід Данилович Место сидения определяет - точку зрения.... Для мене як споживача-це високоприбутковий депозит Для НАКу- це безпроцентний кредит.
Єдина проблема Не розумію чому обмеження тільки на розмір того газу, що може спожити домогосподарство.. Яка різниця для НАКу , взяв від мене за 25000 м3 (нехай по 5 грн/м3 без транспортування , я спожив 1500 м3 , хтось інший спожив 23500 м3 які мною були проплачені і проплатив по повній ціні, мені повернули різницю...)
Місяць Ціна з ПДВ за 1000 м куб Квітень 2019_8 548,92 грн Травень 2019_8 406,05 грн Червень 2019_7 869,64 грн Липень 2019_7 072,33 грн Серпень 2019_6 762,21 грн
Як бачимо тут різниця і так в залежності від місяця - більша ніж 20%... Від якої ціни цих 25% бонусних будуть нараховувати... а то може вийти ,що бонусний оплачений у вересні вийде дорожчим від реального в жовтні-березні ...
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 21 сер, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69