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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1852185318541855

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Просто мечта для любого торговца импортным товаром!

А на кой чёрт им моё подписание Додатковой угоды?
Почему нельзя так, чтобы я сейчас, по сегодняшней цене, заплатил за газ на полгода вперёд (приблизительно). И сколько бы ни стоил газ через 2-3-4 месяца - меня это не должно волновать. Ведь газовщики получили мои "будущие" деньги "сейчас". То есть я именно сейчас, сегодня, купил у них газа на пол-года вперёд. Просто я не сразу забрал весь купленный товар, а "уношу" по чуть-чуть :).
vlad6603
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:48

  somilitark написав:Я не верю в взрывной рост торговли,это всё чудеса статистики от 95-го квартала


"Квартал" до статистики еще никак дотянуться не мог - Госстат подчиняется Кубиву :mrgreen:

А рост торговли таки есть - оживление преимущественно в сегменте дорогих покупок на фоне роста потребительских настроений.

  somilitark написав:тут люди говорили об очередях в АТБ,так это прямое свидетельство капздеца,если люди променяли магазины у дома,более приличные торговые точки на самый дешёвый и примитивный АТБ,это печаль печальная,а не свидетельство благополучия.
У людей настолько стало мало денег,что все тратят кучу времени на экономию нескольких гривен,эффект Гиффена,только немножко модернизированный :?


В FMCG сегменте - возможно. Но это в свою очередь никак не противоречит (а скорее подтверждает) увеличению внешнеторгового дисбаланса, на фоне которого укрепление курса выглядит сюром.

Потребительские и экономические ожидания беспричинно растут, девальвационные и инфляционные ожидания беспричинно падают - что это, если не верный звоночек надвигающего кризиса? :mrgreen:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:53

  zzzzzz написав:
  yuri_m написав:
  zzzzzz написав:Прикольное новшевство от Нафтогаза, вообщем фьючерсы на газ для населения
Это не прикольное новшество, а страховка от кризиса неплатежей в случае взрывного роста курса! "Нафтогаз" закачал летом в подземные хранилища газ при курсе 25.10-25.85. И ему сейчас выгодно собрать деньги за этот газ у потребителей наперед, и затариться новой валютой при низком курсе. Тогда его коммерческая деятельность будет максимально прикрыта от курсовых скачков в будущем: товар куплен - деньги в валюте потрачены, тут же этот товар продан - деньги в гривне получены, выручка в гривне переведена в валюту для будущих покупок нового товара. Просто мечта для любого торговца импортным товаром!
Это беспроцентный кредит , или предоплата за товар. Да НАК это выгодно, но и потребителю это тоже выгодно. Тут коллективная выгода.
Тут швидше -депозит а не кредит...
Населення (наприклад я) має можливість купити 1500 м3 газу(більше мені не треба, бо в умовах треба використати з жовтня по березень) з бонусом в 25%...
Як на мене це приблизно гривневий депозит в +4% в місяць..... шкода що сума вкладень обмежена 10000 грн :cry:
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:00

budivelnik
Кредит получает НАК и он беспроцентный от потребителя.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:01

  zzzzzz написав:Это беспроцентный кредит , или предоплата за товар. Да НАК это выгодно, но и потребителю это тоже выгодно. Тут коллективная выгода.


Все бы ничего, если бы руководство Нефтегаза пользовалось заслуженным доверием. А так, с чего мне не предположить, что политика "длинного препейда" приведет к кассовым разрывам в будущем, которые будут покрыты снова-таки за счет меня как потребителя...

Я еще помню Аэросвит, не свозивший нас с женой в 2012-м в Куала-Лумпур по билетам, со скидкой купленным за 8 месяцев до того :evil: :(

Сэкономили так сэкономили...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:19

zРадио
А с чего-бы это НАК банкротится в ближайшие 6-8 месяцев если в ПХГ сейчас максимальный объем газа за 6 лет ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:26

  zzzzzz написав:budivelnik
Кредит получает НАК и он беспроцентный от потребителя.
Як там казав Леонід Данилович
Место сидения определяет - точку зрения....
Для мене як споживача-це високоприбутковий депозит
Для НАКу- це безпроцентний кредит.

Єдина проблема
Не розумію чому обмеження тільки на розмір того газу, що може спожити домогосподарство..
Яка різниця для НАКу , взяв від мене за 25000 м3 (нехай по 5 грн/м3 без транспортування , я спожив 1500 м3 , хтось інший спожив 23500 м3 які мною були проплачені і проплатив по повній ціні, мені повернули різницю...)

Є правда нюансик
https://lvgaszbut.104.ua/ua/gas-supply/gas-cost/id/vartist-prirodnogo-gazu-23830
Місяць
Ціна з ПДВ за 1000 м куб
Квітень 2019_8 548,92 грн
Травень 2019_8 406,05 грн
Червень 2019_7 869,64 грн
Липень 2019_7 072,33 грн
Серпень 2019_6 762,21 грн
Як бачимо тут різниця і так в залежності від місяця - більша ніж 20%...
Від якої ціни цих 25% бонусних будуть нараховувати... а то може вийти ,що бонусний оплачений у вересні вийде дорожчим від реального в жовтні-березні :D ...
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 21 сер, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:27

  zzzzzz написав:zРадио
А с чего-бы это НАК банкротится в ближайшие 6-8 месяцев если в ПХГ сейчас максимальный объем газа за 6 лет ?


Я не говорил о возможном банкротстве Нефтегаза - при неумелом управлении кэшфлоу он просто залезет с очередной раз в карман потребителя. Либо напрямую через тариф, либо опосредованно через Бюджет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:31

  zzzzzz написав:zРадио
А с чего-бы это НАК банкротится в ближайшие 6-8 месяцев если в ПХГ сейчас максимальный объем газа за 6 лет ?

А просто так. Коболев себе еще премию выпишет,что с транзитом- непонятно,что с долларом - тоже не понятно.
THB
 
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