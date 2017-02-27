Додано: Сер 21 сер, 2019 18:45

yuri_m написав: Просто мечта для любого торговца импортным товаром! Просто мечта для любого торговца импортным товаром!

А на кой чёрт им моё подписание Додатковой угоды?Почему нельзя так, чтобы я сейчас, по сегодняшней цене, заплатил за газ на полгода вперёд (приблизительно). И сколько бы ни стоил газ через 2-3-4 месяца - меня это не должно волновать. Ведь газовщики получили мои "будущие" деньги "сейчас". То есть я именно сейчас, сегодня, купил у них газа на пол-года вперёд. Просто я не сразу забрал весь купленный товар, а "уношу" по чуть-чуть