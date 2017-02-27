Додано: Сер 21 сер, 2019 20:01

zРадио написав: somilitark написав: А люди искренне ждут прорывов,мол новое правительство зайдёт в кабинеты и умножат все выплаты хотя бы на 1.5.

А люди искренне ждут прорывов,мол новое правительство зайдёт в кабинеты и умножат все выплаты хотя бы на 1.5.



Не дай бог сбудется - как ответ на девальвацию Мне нынешняя ситуация все больше напоминает весну 2008-го - укрепление гривны на фоне ухудшения внешнеторгового сальдо и рекордного оборота торговли, а из-за океана едва доносятся тревожные звоночки, которые так не хочется слушать Не дай бог сбудется - как ответ на девальвациюМне нынешняя ситуация все больше напоминает весну 2008-го - укрепление гривны на фоне ухудшения внешнеторгового сальдо и рекордного оборота торговли, а из-за океана едва доносятся тревожные звоночки, которые так не хочется слушать

не звоночки...бьют в набат11 признаков того, что экономика США стоит на пороге рецессии:на прошлой неделе (впервые за последние 12 лет) дифференциал доходности между 10- и 2-летними трежерис ушел в отрицательную территорию (ProFinance.ru: см. график в начале статьи). Подобная инверсия кривой доходности предвещала каждую рецессию в США, начиная с 1950-х годов. Это — наиболее важный сигнал изо всех, которые мы пока видели;потребительское доверие в США опустилось до минимальных в этом году значений;74% экономистов, опрошенных Национальной ассоциацией бизнеса и экономики, считают, что рецессия в США начнется не позже конца 2021 года;промышленное производство в США начало сокращаться;индекс IHS Manufacturing PMI опустился до рекордно низких с сентября 2009 года уровней;на Wall Street вернулись страх и волатильность. В этом месяце были зафиксированы четвертое и седьмое рекордное дневное изменение рынка акций по величине в пунктах за всю историю;количество банкротств в США растет уже несколько месяцев подряд, и в июле вновь увеличилось на 5%;крупнейшие американские ретейлеры продолжают закрывать магазины. В этом году может быть поставлен исторический рекорд по количеству закрытых магазинов;объем грузовых перевозок в США в годовом выражении снижается восемь месяцев подряд;по данным ФРБ Нью-Йорка, вероятность прихода рецессии в США в ближайшие двенадцать месяцев достигла рекордных с мирового финансового кризиса 2008 года уровней;президент Трамп предлагает ФРС как можно скорее снизить ставки на 1% и перезапустить программу покупки активов (QE). Любое из этих действий будет воспринято рынком в качестве экстренных мер, означающих неминуемое приближение серьезных экономических проблем.