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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1853185418551856

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:43

  THB написав:
  zzzzzz написав:zРадио
А с чего-бы это НАК банкротится в ближайшие 6-8 месяцев если в ПХГ сейчас максимальный объем газа за 6 лет ?

А просто так. Коболев себе еще премию выпишет,что с транзитом- непонятно,что с долларом - тоже не понятно.


Я примерно на это и намекаю - Коболев уже был замечен в "продаже фьючерсов". Штраф с Газпрома не взыскал, а премию в размере 1% от него - получил и спрятал за границей.

Что ему помешает сейчас собрать несколько миллиардов гривен кэша, объявить это нетипичное для финансового счета компании явление перемогой, "забыть" о росте кредиторке и повесить на грудь очередной орден, а в карман - положить очередь миллион?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:01

  zРадио написав:
  somilitark написав:А люди искренне ждут прорывов,мол новое правительство зайдёт в кабинеты и умножат все выплаты хотя бы на 1.5.


Не дай бог сбудется - как ответ на девальвацию :mrgreen: Мне нынешняя ситуация все больше напоминает весну 2008-го - укрепление гривны на фоне ухудшения внешнеторгового сальдо и рекордного оборота торговли, а из-за океана едва доносятся тревожные звоночки, которые так не хочется слушать :D


не звоночки...бьют в набат
11 признаков того, что экономика США стоит на пороге рецессии:

на прошлой неделе (впервые за последние 12 лет) дифференциал доходности между 10- и 2-летними трежерис ушел в отрицательную территорию (ProFinance.ru: см. график в начале статьи). Подобная инверсия кривой доходности предвещала каждую рецессию в США, начиная с 1950-х годов. Это — наиболее важный сигнал изо всех, которые мы пока видели;
потребительское доверие в США опустилось до минимальных в этом году значений;
74% экономистов, опрошенных Национальной ассоциацией бизнеса и экономики, считают, что рецессия в США начнется не позже конца 2021 года;
промышленное производство в США начало сокращаться;
индекс IHS Manufacturing PMI опустился до рекордно низких с сентября 2009 года уровней;
на Wall Street вернулись страх и волатильность. В этом месяце были зафиксированы четвертое и седьмое рекордное дневное изменение рынка акций по величине в пунктах за всю историю;
количество банкротств в США растет уже несколько месяцев подряд, и в июле вновь увеличилось на 5%;
крупнейшие американские ретейлеры продолжают закрывать магазины. В этом году может быть поставлен исторический рекорд по количеству закрытых магазинов;
объем грузовых перевозок в США в годовом выражении снижается восемь месяцев подряд;
по данным ФРБ Нью-Йорка, вероятность прихода рецессии в США в ближайшие двенадцать месяцев достигла рекордных с мирового финансового кризиса 2008 года уровней;
президент Трамп предлагает ФРС как можно скорее снизить ставки на 1% и перезапустить программу покупки активов (QE). Любое из этих действий будет воспринято рынком в качестве экстренных мер, означающих неминуемое приближение серьезных экономических проблем.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:13

  somilitark написав:В этих всех нотках есть огромная доля растерянности,господа отставить панику,просто всё сейчас Зе не так 8)
Осенью будем наверное сравнивать с 15-м годом :D


Есть старое актерское правило: не знаешь как играть - играй странно. При чем это и к старым относятся: тут тебе и без МВф (?) проживем, и минималка 5500 (?). А что уж за новых говорить. Пока это работает + не слабо везёт (по сравнению с тем же 2014). До антракта конечно продержимся, а там может зрители коньяком накидаются и не заметят, как через черный ход довыносят реквизит?
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:24

  zzzzzz написав:Прикольное новшевство от Нафтогаза, вообщем фьючерсы на газ для населения ))))

Нафтогаз України - Naftogaz
6 мин. ·
Ми запускаємо новий продукт в рамках акції #ТвояEнергонезалежність

Відтепер українці – побутові споживачі (а не лише промислові підприємства) зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.

Простіше – зробити свій газовий запас на зиму за фіксованою літньою ціною та зекономити на різниці цін взимку.

Пропозиція діє до 25 вересня і дозволяє придбати до 25 тис. куб. м газу. Цього обсягу достатньо для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими. Відпускна ціна Нафтогазу - 4874,42 (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).

Що треба зробити?
- прийти до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбута);
- підписати додаток до стандартної угоди;
- внести передоплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування.

Більш детально з пропозицією можна ознайомитись на сайті: http://www.gas.ua

Несите Ваши денежки.
Покуйте фьючерсы, форварды, и прочие бумаги.
А в случае чего - пишите в Спортлото, или ЛигуСР
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:42

  yuri_m написав:Пообщался с валютчиками крупных сетей обменок. На рынке полная тишина, нет ни приноса, ни продаж. Половину своих розничных обменок они вообще закрыли до конца месяца. Причем закрыты и в самых "рыбных" местах! Просто оборот упал так, что даже кассиру на зарплату не хватает. Здобулы называется! :mrgreen: В банках тоже тишина, никто покупать даже по 25.27-25.30 не хочет. Что в преддверии осени уже несколько начинает напрягать. Мы таки на пороге грандиозного шухера? Пересичные по уши в гривне. Стоит зажечь фитиль, и лавина полетит аки бешеный сайгак по степи!
пока я в айбокс засовывал 60 купюр рядом в обменке была очередь это было в 18:15. Сдавали или покупали не знаю я айбоксом занимался
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:пока я в айбокс засовивал 60 купюр рядом в обменке была очередь это было в 18:15. Сдавали или покупали не знаю я айбоксом занимался

Сегодня немного оживился процесс. Скорее всего народ начал сливать понемногу суммы под грядущие праздники. Всё-таки 3 выходных. Ну и школа на носу... Докупают оставшееся. А зарплаты в гривне только через неделю.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:52

  Zebra написав:
  yuri_m написав:
  4e4ensxe написав:люди поняли что хранить много кеша не имеет смысла вот и начали его тратить .
тем более что реальная инфляция на технику и стройматериалы за год почти 10%

Физику в школе учили? Ну тот раздел, где о сообщающихся сосудах. Если пересичные тратят гривну со скоростью реактивного двигателя, то и импорт должен закупаться с такой же скоростью! Другими словами, курс не должен проседать, поскольку идут заместительные закупки. А то у Вас как-то интересно выходит: гривна массово сбрасывается в кассы магазов, а потом неизвестно куда девается. "Где деньги, Зин?" :mrgreen:


Вполне могла часть денег пойти в ОВГЗ. Все таки процентики сладенькие, если поверить, что курс будет стабильный несколько лет. Какой смысл закупать тому же Эпицентру импортный товар, ставить на него наценку 30-50%% и продавать несколько лет, если те же проценты набегут в ОВГЗ. Да еще и ликвидность у ОВГЗ на порядок выше, скинуть можно в любой момент или конвертировать в валюту, в отличие от товара, который в 2014-2015 на моей памяти Эпицентр продавал по старым ценам, не спеша за ростом курса.

Эпицентр новая линия атб сильпо и прочие не покупают товар . Товар покупают только такие как Долярчик.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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