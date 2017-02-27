zzzzzz написав:zРадио А с чего-бы это НАК банкротится в ближайшие 6-8 месяцев если в ПХГ сейчас максимальный объем газа за 6 лет ?
А просто так. Коболев себе еще премию выпишет,что с транзитом- непонятно,что с долларом - тоже не понятно.
Я примерно на это и намекаю - Коболев уже был замечен в "продаже фьючерсов". Штраф с Газпрома не взыскал, а премию в размере 1% от него - получил и спрятал за границей.
Что ему помешает сейчас собрать несколько миллиардов гривен кэша, объявить это нетипичное для финансового счета компании явление перемогой, "забыть" о росте кредиторке и повесить на грудь очередной орден, а в карман - положить очередь миллион?..
somilitark написав:А люди искренне ждут прорывов,мол новое правительство зайдёт в кабинеты и умножат все выплаты хотя бы на 1.5.
Не дай бог сбудется - как ответ на девальвацию Мне нынешняя ситуация все больше напоминает весну 2008-го - укрепление гривны на фоне ухудшения внешнеторгового сальдо и рекордного оборота торговли, а из-за океана едва доносятся тревожные звоночки, которые так не хочется слушать
не звоночки...бьют в набат 11 признаков того, что экономика США стоит на пороге рецессии:
на прошлой неделе (впервые за последние 12 лет) дифференциал доходности между 10- и 2-летними трежерис ушел в отрицательную территорию (ProFinance.ru: см. график в начале статьи). Подобная инверсия кривой доходности предвещала каждую рецессию в США, начиная с 1950-х годов. Это — наиболее важный сигнал изо всех, которые мы пока видели; потребительское доверие в США опустилось до минимальных в этом году значений; 74% экономистов, опрошенных Национальной ассоциацией бизнеса и экономики, считают, что рецессия в США начнется не позже конца 2021 года; промышленное производство в США начало сокращаться; индекс IHS Manufacturing PMI опустился до рекордно низких с сентября 2009 года уровней; на Wall Street вернулись страх и волатильность. В этом месяце были зафиксированы четвертое и седьмое рекордное дневное изменение рынка акций по величине в пунктах за всю историю; количество банкротств в США растет уже несколько месяцев подряд, и в июле вновь увеличилось на 5%; крупнейшие американские ретейлеры продолжают закрывать магазины. В этом году может быть поставлен исторический рекорд по количеству закрытых магазинов; объем грузовых перевозок в США в годовом выражении снижается восемь месяцев подряд; по данным ФРБ Нью-Йорка, вероятность прихода рецессии в США в ближайшие двенадцать месяцев достигла рекордных с мирового финансового кризиса 2008 года уровней; президент Трамп предлагает ФРС как можно скорее снизить ставки на 1% и перезапустить программу покупки активов (QE). Любое из этих действий будет воспринято рынком в качестве экстренных мер, означающих неминуемое приближение серьезных экономических проблем.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
somilitark написав:В этих всех нотках есть огромная доля растерянности,господа отставить панику,просто всё сейчас Зе не так Осенью будем наверное сравнивать с 15-м годом
Есть старое актерское правило: не знаешь как играть - играй странно. При чем это и к старым относятся: тут тебе и без МВф (?) проживем, и минималка 5500 (?). А что уж за новых говорить. Пока это работает + не слабо везёт (по сравнению с тем же 2014). До антракта конечно продержимся, а там может зрители коньяком накидаются и не заметят, как через черный ход довыносят реквизит?
zzzzzz написав:Прикольное новшевство от Нафтогаза, вообщем фьючерсы на газ для населения ))))
Нафтогаз України - Naftogaz 6 мин. · Ми запускаємо новий продукт в рамках акції #ТвояEнергонезалежність
Відтепер українці – побутові споживачі (а не лише промислові підприємства) зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.
Простіше – зробити свій газовий запас на зиму за фіксованою літньою ціною та зекономити на різниці цін взимку.
Пропозиція діє до 25 вересня і дозволяє придбати до 25 тис. куб. м газу. Цього обсягу достатньо для забезпечення потреб домогосподарства протягом усієї зими. Відпускна ціна Нафтогазу - 4874,42 (без ПДВ та вартості транспортування і розподілу).
Що треба зробити? - прийти до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної організації (газзбута); - підписати додаток до стандартної угоди; - внести передоплату і користуватись дешевим газом під час опалювального сезону, сплачуючи лише вартість його транспортування.
yuri_m написав:Пообщался с валютчиками крупных сетей обменок. На рынке полная тишина, нет ни приноса, ни продаж. Половину своих розничных обменок они вообще закрыли до конца месяца. Причем закрыты и в самых "рыбных" местах! Просто оборот упал так, что даже кассиру на зарплату не хватает. Здобулы называется! В банках тоже тишина, никто покупать даже по 25.27-25.30 не хочет. Что в преддверии осени уже несколько начинает напрягать. Мы таки на пороге грандиозного шухера? Пересичные по уши в гривне. Стоит зажечь фитиль, и лавина полетит аки бешеный сайгак по степи!
пока я в айбокс засовывал 60 купюр рядом в обменке была очередь это было в 18:15. Сдавали или покупали не знаю я айбоксом занимался
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama написав:пока я в айбокс засовивал 60 купюр рядом в обменке была очередь это было в 18:15. Сдавали или покупали не знаю я айбоксом занимался
Сегодня немного оживился процесс. Скорее всего народ начал сливать понемногу суммы под грядущие праздники. Всё-таки 3 выходных. Ну и школа на носу... Докупают оставшееся. А зарплаты в гривне только через неделю.
4e4ensxe написав:люди поняли что хранить много кеша не имеет смысла вот и начали его тратить . тем более что реальная инфляция на технику и стройматериалы за год почти 10%
Физику в школе учили? Ну тот раздел, где о сообщающихся сосудах. Если пересичные тратят гривну со скоростью реактивного двигателя, то и импорт должен закупаться с такой же скоростью! Другими словами, курс не должен проседать, поскольку идут заместительные закупки. А то у Вас как-то интересно выходит: гривна массово сбрасывается в кассы магазов, а потом неизвестно куда девается. "Где деньги, Зин?"
Вполне могла часть денег пойти в ОВГЗ. Все таки процентики сладенькие, если поверить, что курс будет стабильный несколько лет. Какой смысл закупать тому же Эпицентру импортный товар, ставить на него наценку 30-50%% и продавать несколько лет, если те же проценты набегут в ОВГЗ. Да еще и ликвидность у ОВГЗ на порядок выше, скинуть можно в любой момент или конвертировать в валюту, в отличие от товара, который в 2014-2015 на моей памяти Эпицентр продавал по старым ценам, не спеша за ростом курса.
Эпицентр новая линия атб сильпо и прочие не покупают товар . Товар покупают только такие как Долярчик.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html