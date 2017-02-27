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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:32
vovan_prm написав:
Стесняюсь спросить, а есть ли среди местных коллег аналитиков возрастная категория (хотя бы) 40+ ????
Ээээ.. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один (с) жванецкий
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Сер 21 сер, 2019 21:36
yama написав:
Эпицентр новая линия атб сильпо и прочие не покупают товар . Товар покупают только такие как Долярчик.
Да шо вы говорите. У Эпицентра есть своя линейка товаров под брендом Expert, которую они из Китая берут.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 21:37
Автор77 написав:
Есть еще одна сегодняшняя новость из топових, которая является чисто экономической,а не политической.
Так как речь идет прежде всего об экономике, и вообще экономика всегда базис, а не наоборот, только доллар и выгода для конкретных стран решает в мире все.
Франция и США предложили вернуть Россию в клуб наиболее промышленно развитых стран - большую восьмерку.
Правда, очередное заседание лишь в следующем году в США, но это повод понаблюдать не только за динамикой рубля и все еще частично связанной с ним траекторией гривной, но и за евро-валютой,которая вполне имеет шансы поменять тренд на восходящий
Это ББС ? Баба бабе сказала ? Не из желания Вас обидеть ,просто без ссылок такого рода безосновательные (ничем не подтвержденные )заявления тут можно делать только Либо
, ведь он гордо именует себя масоном , ( и вгадал про визит когото из главных евреев в Украину)вы тоже записались в какую то секретную организацию или просто подпсались на канал в телеграме типа " анонимные сенсации"
?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Сер 21 сер, 2019 21:41
zРадио написав:
А рост торговли таки есть - оживление преимущественно в сегменте дорогих покупок на фоне роста потребительских настроений.
В первом полугодии был зафиксирован рост продаж авто на 13 штук больше, чем в 2018.
Оживление в сегменте дорогих покупок на форе роста потребительских настроений?
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Додано: Сер 21 сер, 2019 21:47
Surfer написав: Moneta написав:
Все как в 2008. Люди уверовали в свалившиеся откуда-то экономичное чудо, и то что их активы будут только дорожать.
Только вверх. Мои знакомые делают круглые глаза, когда говорю что скоро нас потрясет. Спорить тут бесполезно, точно так верили МММщики, хайп-инвесторы, покупатели гостинок по $80 тыс (11 лет назад). Такие догмы не требуют доказательств.
Как известно , История - занятная штука, которая повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. На сегодняшний день под хайп инвесторов, убежденных что их актив будет только дорожать целиком и полностью подходят баксовлошенцы. Именно они гребли зеленый и по 28 и по 30+ в надежде на "сладкие" 100-150. Как и слепая вера в свалившееся откуда то цифровое золото, биткоин за 500 000 за который не так давно некто закладывал свой пенис. Именно от этого подавляющего большинства на форуме идет уже стабильный и наростающий недовольный стон от укрепляющейся гривны, пробившей уровни уже ТРЕХ прошедших ЛЕТ ! Не говоря уже о позиции Трампа направленной на ослабление доллара
Что там Трамп говорит в твитере понятно, но эмиссия наличного доллара снижается из года в год, несмотря на заявления. За последние 12 месяцев, прирост всего +4.7% от наличной базы, что не покрывает рост инфляции + рост экономики США (ну или мира, если считать, что доллар они якобы экспортируют)
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Додано: Сер 21 сер, 2019 21:50
vlad6603 написав:
yuri_m написав:
Просто мечта для любого торговца импортным товаром!
А на кой чёрт им моё подписание Додатковой угоды?
Почему нельзя так, чтобы я сейчас, по сегодняшней цене, заплатил за газ на полгода вперёд (приблизительно). И сколько бы ни стоил газ через 2-3-4 месяца - меня это не должно волновать. Ведь газовщики получили мои "будущие" деньги "сейчас". То есть я именно сейчас, сегодня, купил у них газа на пол-года вперёд. Просто я не сразу забрал весь купленный товар, а "уношу" по чуть-чуть
.
У меня нет газового отопления к сожалению, но я привирал - добавляя к показаниям счетчика и наврал на год своего потребления вперед или на два ,благо реальные показания не снимают и как истинному джентельмену верят на слово. Все Как в том анекдоте : приехал Ржевский в Лондон и давай в покер играть, тут время вскрываться ... истинные джентельмены верят друг другу на слово... и тут то мне карта и поперла . Точнее не помню
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Сер 21 сер, 2019 21:59
Zebra написав: zРадио написав:
А рост торговли таки есть - оживление преимущественно в сегменте дорогих покупок на фоне роста потребительских настроений.
В первом полугодии был зафиксирован рост продаж авто на 13 штук больше, чем в 2018.
Оживление в сегменте дорогих покупок на форе роста потребительских настроений?
Вы о новых? Не льстите пересичным - с ВВП на душу 2900 долларов, и евробляха - дорогая покупка
Нужно шире смотреть...
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