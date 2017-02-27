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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1855185618571858>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:32

  vovan_prm написав:Стесняюсь спросить, а есть ли среди местных коллег аналитиков возрастная категория (хотя бы) 40+ ????

Ээээ.. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один (с) жванецкий
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:36

  yama написав:Эпицентр новая линия атб сильпо и прочие не покупают товар . Товар покупают только такие как Долярчик.

Да шо вы говорите. У Эпицентра есть своя линейка товаров под брендом Expert, которую они из Китая берут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:37

  Автор77 написав:Есть еще одна сегодняшняя новость из топових, которая является чисто экономической,а не политической.
Так как речь идет прежде всего об экономике, и вообще экономика всегда базис, а не наоборот, только доллар и выгода для конкретных стран решает в мире все.

Франция и США предложили вернуть Россию в клуб наиболее промышленно развитых стран - большую восьмерку.
Правда, очередное заседание лишь в следующем году в США, но это повод понаблюдать не только за динамикой рубля и все еще частично связанной с ним траекторией гривной, но и за евро-валютой,которая вполне имеет шансы поменять тренд на восходящий :idea:

Это ББС ? Баба бабе сказала ? Не из желания Вас обидеть ,просто без ссылок такого рода безосновательные (ничем не подтвержденные )заявления тут можно делать только Либо :), ведь он гордо именует себя масоном , ( и вгадал про визит когото из главных евреев в Украину)вы тоже записались в какую то секретную организацию или просто подпсались на канал в телеграме типа " анонимные сенсации" :) ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:41

  zРадио написав:А рост торговли таки есть - оживление преимущественно в сегменте дорогих покупок на фоне роста потребительских настроений.

В первом полугодии был зафиксирован рост продаж авто на 13 штук больше, чем в 2018.
Оживление в сегменте дорогих покупок на форе роста потребительских настроений? :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:47

  Surfer написав:
  Moneta написав:Все как в 2008. Люди уверовали в свалившиеся откуда-то экономичное чудо, и то что их активы будут только дорожать. Только вверх. Мои знакомые делают круглые глаза, когда говорю что скоро нас потрясет. Спорить тут бесполезно, точно так верили МММщики, хайп-инвесторы, покупатели гостинок по $80 тыс (11 лет назад). Такие догмы не требуют доказательств.


Как известно , История - занятная штука, которая повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. На сегодняшний день под хайп инвесторов, убежденных что их актив будет только дорожать целиком и полностью подходят баксовлошенцы. Именно они гребли зеленый и по 28 и по 30+ в надежде на "сладкие" 100-150. Как и слепая вера в свалившееся откуда то цифровое золото, биткоин за 500 000 за который не так давно некто закладывал свой пенис. Именно от этого подавляющего большинства на форуме идет уже стабильный и наростающий недовольный стон от укрепляющейся гривны, пробившей уровни уже ТРЕХ прошедших ЛЕТ ! Не говоря уже о позиции Трампа направленной на ослабление доллара :wink: :mrgreen:

Что там Трамп говорит в твитере понятно, но эмиссия наличного доллара снижается из года в год, несмотря на заявления. За последние 12 месяцев, прирост всего +4.7% от наличной базы, что не покрывает рост инфляции + рост экономики США (ну или мира, если считать, что доллар они якобы экспортируют)
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:50

  vlad6603 написав:
  yuri_m написав:Просто мечта для любого торговца импортным товаром!

А на кой чёрт им моё подписание Додатковой угоды?
Почему нельзя так, чтобы я сейчас, по сегодняшней цене, заплатил за газ на полгода вперёд (приблизительно). И сколько бы ни стоил газ через 2-3-4 месяца - меня это не должно волновать. Ведь газовщики получили мои "будущие" деньги "сейчас". То есть я именно сейчас, сегодня, купил у них газа на пол-года вперёд. Просто я не сразу забрал весь купленный товар, а "уношу" по чуть-чуть :).

У меня нет газового отопления к сожалению, но я привирал - добавляя к показаниям счетчика и наврал на год своего потребления вперед или на два ,благо реальные показания не снимают и как истинному джентельмену верят на слово. Все Как в том анекдоте : приехал Ржевский в Лондон и давай в покер играть, тут время вскрываться ... истинные джентельмены верят друг другу на слово... и тут то мне карта и поперла . Точнее не помню
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:59

  Zebra написав:
  zРадио написав:А рост торговли таки есть - оживление преимущественно в сегменте дорогих покупок на фоне роста потребительских настроений.

В первом полугодии был зафиксирован рост продаж авто на 13 штук больше, чем в 2018.
Оживление в сегменте дорогих покупок на форе роста потребительских настроений? :mrgreen:


Вы о новых? Не льстите пересичным - с ВВП на душу 2900 долларов, и евробляха - дорогая покупка :mrgreen: Нужно шире смотреть...
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:33

  Долярчик написав:
  yama написав:Эпицентр новая линия атб сильпо и прочие не покупают товар . Товар покупают только такие как Долярчик.

... сильно я купую :mrgreen: - залізаю у мікро-борги на гуртівнях(по 100-500юсд) - тоді купую дуляр і гашу їх.... і знову так по-колу..... аж до другої половини вересня! - а там вже моє перше доларове депо завершується :wink:

п. с.
... але, нічо мене так порівняли з Епіком/Атб :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Базарникам дають товар в кредит (відсрочку оплати) ??? Я в шоці...
Порівняння в тому що АТБ інколи рідко має відсрочку платежу до неймовірних 12-24 місяців по деяким постачальникам (це виключення і такиз дууже мало , але вони є ). А чому у вас немає торгівлі і все менше і менше писав уже раза три з красномовними пр кладами і розклав все по поличках... Тому повторюваиися не буду.. .додам лише що знайомі базарники відчули тенденції і закрили свої будки ще в далекому 2013... До майдана вже все було ясно з базарною торгівлею. Окремо наголошу що я виношу за дужки вееелетенські оптові ринки (7й кілометр , привоз,барабашова) які проіснують ще деякий час у Львові до прикладу це Шувар , навітт краківський вже майже мертвий... Шувар за рахунок b2b ще якось працює , але вже мало цікавий ...
Востаннє редагувалось yama в Сер 21 сер, 2019 22:44, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:38

  Zebra написав:
  yama написав:Эпицентр новая линия атб сильпо и прочие не покупают товар . Товар покупают только такие как Долярчик.

Да шо вы говорите. У Эпицентра есть своя линейка товаров под брендом Expert, которую они из Китая берут.

Все берут из Китая. А что берут из США? Только доллары. :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:43

  Zebra написав:
  yama написав:Эпицентр новая линия атб сильпо и прочие не покупают товар . Товар покупают только такие как Долярчик.

Да шо вы говорите. У Эпицентра есть своя линейка товаров под брендом Expert, которую они из Китая берут.
и не только под этим брендом .
А вы уверены что там нет отсрочки платежа ? На тех же 12 месяцев :)
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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