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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 22:44
yama написав: Zebra написав: yama написав:
Эпицентр новая линия атб сильпо и прочие не покупают товар . Товар покупают только такие как Долярчик.
Да шо вы говорите. У Эпицентра есть своя линейка товаров под брендом Expert, которую они из Китая берут.
и не только под этим брендом .
А вы уверены что там нет отсрочки платежа ? На тех же 12 месяцев
Китайцы тебе и риса в отсрочку не отгрузят.
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Zebra
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