yama написав:и не только под этим брендом .
А вы уверены что там нет отсрочки платежа ? На тех же 12 месяцев
Китайцы тебе и риса в отсрочку не отгрузят.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 22:44
Китайцы тебе и риса в отсрочку не отгрузят.
Додано: Чет 22 сер, 2019 06:54
Индекс доллара достиг 98!!! Тренд умеренно!!! восходящий - рост однозначно продолжится. Каждый пик по доллару чуть выше предыдущего в течении более чем полтора года уже. Получается, что хотелки Трампа обесценить доллар с целью оживить экспорт остались обычными хотелками. А экспорт из США оживился за счет риска повышения пошлин на американские товары в Китае и китайские коммерсанты запасались американским товаром впрок до повышения пошлин. Плюс в американский экспорт добавили и автоимпортеры из Украины, покупающие особенно активно сейчас битый американский неликвид с целью дальнейшего ремонта и перепродажи в Украине.
Курс доллара для чего иностранные спекулянты опустили в Украине? Этим приемом транснациональный американский бизнес пользуется издавна и регулярно, обеспечивая себе опустошение американских складов от неликвида (б/у техника, автомобили, производственное оборудование, оружие). Связать заход иностранных спекулянтов в Украину с американским экспортом, конечно, не просто с доказательной базой. Это всего лишь предположение. Но подтвердить его или опровергнуть может анализ и мониторинг средств в валюте, поступающих сейчас от иностранных спекулянтов для покупки украинских ОВГЗ.
Что касается индекса доллара и его связи с курсом доллара к гривне, то здесь есть свои тенденции как то:
1) Если доллар меняет свой тренд на противоположный в мире, то в Украине к гривне тренд еще продолжается как минимум полгода Возможно НБУ помогает отечественным олигархам избежать курсовых потерь...
2) Если доллар долго падает в мире, то в Украине он подозрительно стабилен. НБУ тут ведет себя патриотично к украинскому экспорту.
3) Если доллар в мире растет длительное время, то в Украине он вдруг начинает падать. Тут НБУ явно помогает украинским олигархам скупить доллар подешевле за гривны.
Додано: Чет 22 сер, 2019 07:32
Вообще-то процентный, ведь НАК получит меньше денег зимой
Но вообще молодцы, классно придумали.
Походу 25 будем пробивать уже на следующей неделе
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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