Додано: Чет 22 сер, 2019 06:54

zzzzzz написав: antey1969 написав: zzzzzz написав: НБУ вчера не покупал валюту...странно, вчера даже немного подросли без НБУ НБУ вчера не покупал валюту...странно, вчера даже немного подросли без НБУ

За лето НБУ таки неплохо и совсем задешево пополнил свои резервы.

Но, похоже, нерезиденты выдыхаются, и более к риску не склонны, на что указывают последние аукционы.

Впрочем, еще одна попытка очаровать нерезов у НБУ в августе еще есть.

Посмотрим на результаты, и будем отталкиваться уже от них. За лето НБУ таки неплохо и совсем задешево пополнил свои резервы.Но, похоже, нерезиденты выдыхаются, и более к риску не склонны, на что указывают последние аукционы.Впрочем, еще одна попытка очаровать нерезов у НБУ в августе еще есть.Посмотрим на результаты, и будем отталкиваться уже от них.

Ситуация на внешке поменялась, евробонды Украины немного упали, доходность выросла Ситуация на внешке поменялась, евробонды Украины немного упали, доходность выросла

Индекс доллара достиг 98!!! Тренд умеренно!!! восходящий - рост однозначно продолжится. Каждый пик по доллару чуть выше предыдущего в течении более чем полтора года уже. Получается, что хотелки Трампа обесценить доллар с целью оживить экспорт остались обычными хотелками. А экспорт из США оживился за счет риска повышения пошлин на американские товары в Китае и китайские коммерсанты запасались американским товаром впрок до повышения пошлин. Плюс в американский экспорт добавили и автоимпортеры из Украины, покупающие особенно активно сейчас битый американский неликвид с целью дальнейшего ремонта и перепродажи в Украине.Курс доллара для чего иностранные спекулянты опустили в Украине? Этим приемом транснациональный американский бизнес пользуется издавна и регулярно, обеспечивая себе опустошение американских складов от неликвида (б/у техника, автомобили, производственное оборудование, оружие). Связать заход иностранных спекулянтов в Украину с американским экспортом, конечно, не просто с доказательной базой. Это всего лишь предположение. Но подтвердить его или опровергнуть может анализ и мониторинг средств в валюте, поступающих сейчас от иностранных спекулянтов для покупки украинских ОВГЗ.Что касается индекса доллара и его связи с курсом доллара к гривне, то здесь есть свои тенденции как то:1) Если доллар меняет свой тренд на противоположный в мире, то в Украине к гривне тренд еще продолжается как минимум полгодаВозможно НБУ помогает отечественным олигархам избежать курсовых потерь...2) Если доллар долго падает в мире, то в Украине он подозрительно стабилен. НБУ тут ведет себя патриотично к украинскому экспорту.3) Если доллар в мире растет длительное время, то в Украине он вдруг начинает падать. Тут НБУ явно помогает украинским олигархам скупить доллар подешевле за гривны.