В первом полугодии был зафиксирован рост продаж авто на 13 штук больше, чем в 2018.
Оживление в сегменте дорогих покупок на форе роста потребительских настроений?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:41
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:47
Что там Трамп говорит в твитере понятно, но эмиссия наличного доллара снижается из года в год, несмотря на заявления. За последние 12 месяцев, прирост всего +4.7% от наличной базы, что не покрывает рост инфляции + рост экономики США (ну или мира, если считать, что доллар они якобы экспортируют)
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:50
У меня нет газового отопления к сожалению, но я привирал - добавляя к показаниям счетчика и наврал на год своего потребления вперед или на два ,благо реальные показания не снимают и как истинному джентельмену верят на слово. Все Как в том анекдоте : приехал Ржевский в Лондон и давай в покер играть, тут время вскрываться ... истинные джентельмены верят друг другу на слово... и тут то мне карта и поперла . Точнее не помню
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:59
Вы о новых? Не льстите пересичным - с ВВП на душу 2900 долларов, и евробляха - дорогая покупка Нужно шире смотреть...
Додано: Чет 22 сер, 2019 06:54
Индекс доллара достиг 98!!! Тренд умеренно!!! восходящий - рост однозначно продолжится. Каждый пик по доллару чуть выше предыдущего в течении более чем полтора года уже. Получается, что хотелки Трампа обесценить доллар с целью оживить экспорт остались обычными хотелками. А экспорт из США оживился за счет риска повышения пошлин на американские товары в Китае и китайские коммерсанты запасались американским товаром впрок до повышения пошлин. Плюс в американский экспорт добавили и автоимпортеры из Украины, покупающие особенно активно сейчас битый американский неликвид с целью дальнейшего ремонта и перепродажи в Украине.
Курс доллара для чего иностранные спекулянты опустили в Украине? Этим приемом транснациональный американский бизнес пользуется издавна и регулярно, обеспечивая себе опустошение американских складов от неликвида (б/у техника, автомобили, производственное оборудование, оружие). Связать заход иностранных спекулянтов в Украину с американским экспортом, конечно, не просто с доказательной базой. Это всего лишь предположение. Но подтвердить его или опровергнуть может анализ и мониторинг средств в валюте, поступающих сейчас от иностранных спекулянтов для покупки украинских ОВГЗ.
Что касается индекса доллара и его связи с курсом доллара к гривне, то здесь есть свои тенденции как то:
1) Если доллар меняет свой тренд на противоположный в мире, то в Украине к гривне тренд еще продолжается как минимум полгода Возможно НБУ помогает отечественным олигархам избежать курсовых потерь...
2) Если доллар долго падает в мире, то в Украине он подозрительно стабилен. НБУ тут ведет себя патриотично к украинскому экспорту.
3) Если доллар в мире растет длительное время, то в Украине он вдруг начинает падать. Тут НБУ явно помогает украинским олигархам скупить доллар подешевле за гривны.
Додано: Чет 22 сер, 2019 07:32
Вообще-то процентный, ведь НАК получит меньше денег зимой
Но вообще молодцы, классно придумали.
Походу 25 будем пробивать уже на следующей неделе
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Чет 22 сер, 2019 07:53
Знаковые события - иннаугурация и длинные праздники. Под это сбивается курс. И сеззонное падение уже затянулось. И план выполнили по ОВГЗ, и в сентябре большие долговые выплаты. По ходу, на след. неделе курс рванет резко вверх.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 22 сер, 2019 07:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 сер, 2019 07:53
ИМХО как по мне, то назрел отскок в район 27 +/-0,5. Сейчас начнут раскручивать тему отсутствия контракта на транзит, вспомнят о 3-х ярдах яныка, может еще что подтянут...тот же индекс бакса ну и сезонность.
Додано: Чет 22 сер, 2019 07:59
Плюс во всю начинают тему раскручивать о назревании ядерного конфликта между Пакистаном и Индией...
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:25
Первичную регистрацию в июле в Украине получили 24 тыс.авто ( Укравтопром )
76% б/у авто = 18,2 тыс
Фольксваген - 3,8 тыс
Рено - 2 тыс
Шкода - 2 тыс
Опель - 1,6 тыс
18,2 - 3,8-2-2-1,6=8,8 тыс авто
Допустим средняя таможенная стоимость 10 тыс.дол
Получается 88 млн.долларо.
Это 0,06% от экспорта США ( 1,672 трл.дол 2018 год )
Живите своим умом!
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