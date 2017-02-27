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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1855185618571858>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:41

  zРадио написав:А рост торговли таки есть - оживление преимущественно в сегменте дорогих покупок на фоне роста потребительских настроений.

В первом полугодии был зафиксирован рост продаж авто на 13 штук больше, чем в 2018.
Оживление в сегменте дорогих покупок на форе роста потребительских настроений? :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:47

  Surfer написав:
  Moneta написав:Все как в 2008. Люди уверовали в свалившиеся откуда-то экономичное чудо, и то что их активы будут только дорожать. Только вверх. Мои знакомые делают круглые глаза, когда говорю что скоро нас потрясет. Спорить тут бесполезно, точно так верили МММщики, хайп-инвесторы, покупатели гостинок по $80 тыс (11 лет назад). Такие догмы не требуют доказательств.


Как известно , История - занятная штука, которая повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. На сегодняшний день под хайп инвесторов, убежденных что их актив будет только дорожать целиком и полностью подходят баксовлошенцы. Именно они гребли зеленый и по 28 и по 30+ в надежде на "сладкие" 100-150. Как и слепая вера в свалившееся откуда то цифровое золото, биткоин за 500 000 за который не так давно некто закладывал свой пенис. Именно от этого подавляющего большинства на форуме идет уже стабильный и наростающий недовольный стон от укрепляющейся гривны, пробившей уровни уже ТРЕХ прошедших ЛЕТ ! Не говоря уже о позиции Трампа направленной на ослабление доллара :wink: :mrgreen:

Что там Трамп говорит в твитере понятно, но эмиссия наличного доллара снижается из года в год, несмотря на заявления. За последние 12 месяцев, прирост всего +4.7% от наличной базы, что не покрывает рост инфляции + рост экономики США (ну или мира, если считать, что доллар они якобы экспортируют)
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:50

  vlad6603 написав:
  yuri_m написав:Просто мечта для любого торговца импортным товаром!

А на кой чёрт им моё подписание Додатковой угоды?
Почему нельзя так, чтобы я сейчас, по сегодняшней цене, заплатил за газ на полгода вперёд (приблизительно). И сколько бы ни стоил газ через 2-3-4 месяца - меня это не должно волновать. Ведь газовщики получили мои "будущие" деньги "сейчас". То есть я именно сейчас, сегодня, купил у них газа на пол-года вперёд. Просто я не сразу забрал весь купленный товар, а "уношу" по чуть-чуть :).

У меня нет газового отопления к сожалению, но я привирал - добавляя к показаниям счетчика и наврал на год своего потребления вперед или на два ,благо реальные показания не снимают и как истинному джентельмену верят на слово. Все Как в том анекдоте : приехал Ржевский в Лондон и давай в покер играть, тут время вскрываться ... истинные джентельмены верят друг другу на слово... и тут то мне карта и поперла . Точнее не помню
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:59

  Zebra написав:
  zРадио написав:А рост торговли таки есть - оживление преимущественно в сегменте дорогих покупок на фоне роста потребительских настроений.

В первом полугодии был зафиксирован рост продаж авто на 13 штук больше, чем в 2018.
Оживление в сегменте дорогих покупок на форе роста потребительских настроений? :mrgreen:


Вы о новых? Не льстите пересичным - с ВВП на душу 2900 долларов, и евробляха - дорогая покупка :mrgreen: Нужно шире смотреть...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 06:54

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:НБУ вчера не покупал валюту...странно, вчера даже немного подросли без НБУ

За лето НБУ таки неплохо и совсем задешево пополнил свои резервы.
Но, похоже, нерезиденты выдыхаются, и более к риску не склонны, на что указывают последние аукционы.
Впрочем, еще одна попытка очаровать нерезов у НБУ в августе еще есть.
Посмотрим на результаты, и будем отталкиваться уже от них.

Ситуация на внешке поменялась, евробонды Украины немного упали, доходность выросла

Индекс доллара достиг 98!!! Тренд умеренно!!! восходящий - рост однозначно продолжится. Каждый пик по доллару чуть выше предыдущего в течении более чем полтора года уже. Получается, что хотелки Трампа обесценить доллар с целью оживить экспорт остались обычными хотелками. А экспорт из США оживился за счет риска повышения пошлин на американские товары в Китае и китайские коммерсанты запасались американским товаром впрок до повышения пошлин. Плюс в американский экспорт добавили и автоимпортеры из Украины, покупающие особенно активно сейчас битый американский неликвид с целью дальнейшего ремонта и перепродажи в Украине.

Курс доллара для чего иностранные спекулянты опустили в Украине? Этим приемом транснациональный американский бизнес пользуется издавна и регулярно, обеспечивая себе опустошение американских складов от неликвида (б/у техника, автомобили, производственное оборудование, оружие). Связать заход иностранных спекулянтов в Украину с американским экспортом, конечно, не просто с доказательной базой. Это всего лишь предположение. Но подтвердить его или опровергнуть может анализ и мониторинг средств в валюте, поступающих сейчас от иностранных спекулянтов для покупки украинских ОВГЗ.

Что касается индекса доллара и его связи с курсом доллара к гривне, то здесь есть свои тенденции как то:
1) Если доллар меняет свой тренд на противоположный в мире, то в Украине к гривне тренд еще продолжается как минимум полгода :mrgreen: Возможно НБУ помогает отечественным олигархам избежать курсовых потерь...
2) Если доллар долго падает в мире, то в Украине он подозрительно стабилен. НБУ тут ведет себя патриотично к украинскому экспорту.
3) Если доллар в мире растет длительное время, то в Украине он вдруг начинает падать. Тут НБУ явно помогает украинским олигархам скупить доллар подешевле за гривны.

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buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:32

  zzzzzz написав:budivelnik
Кредит получает НАК и он беспроцентный от потребителя.

Вообще-то процентный, ведь НАК получит меньше денег зимой :)
Но вообще молодцы, классно придумали.
Походу 25 будем пробивать уже на следующей неделе :(
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:53

Знаковые события - иннаугурация и длинные праздники. Под это сбивается курс. И сеззонное падение уже затянулось. И план выполнили по ОВГЗ, и в сентябре большие долговые выплаты. По ходу, на след. неделе курс рванет резко вверх.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 22 сер, 2019 07:54, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:53

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:budivelnik
Кредит получает НАК и он беспроцентный от потребителя.

Вообще-то процентный, ведь НАК получит меньше денег зимой :)
Но вообще молодцы, классно придумали.
Походу 25 будем пробивать уже на следующей неделе :(

ИМХО как по мне, то назрел отскок в район 27 +/-0,5. Сейчас начнут раскручивать тему отсутствия контракта на транзит, вспомнят о 3-х ярдах яныка, может еще что подтянут...тот же индекс бакса ну и сезонность.
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:59

  Investor_33 написав:
  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:budivelnik
Кредит получает НАК и он беспроцентный от потребителя.

Вообще-то процентный, ведь НАК получит меньше денег зимой :)
Но вообще молодцы, классно придумали.
Походу 25 будем пробивать уже на следующей неделе :(

ИМХО как по мне, то назрел отскок в район 27 +/-0,5. Сейчас начнут раскручивать тему отсутствия контракта на транзит, вспомнят о 3-х ярдах яныка, может еще что подтянут...тот же индекс бакса ну и сезонность.

Плюс во всю начинают тему раскручивать о назревании ядерного конфликта между Пакистаном и Индией... :(
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:25

  buratinyo написав: Плюс в американский экспорт добавили и автоимпортеры из Украины, покупающие особенно активно сейчас битый американский неликвид с целью дальнейшего ремонта и перепродажи в Украине.


Первичную регистрацию в июле в Украине получили 24 тыс.авто ( Укравтопром )
76% б/у авто = 18,2 тыс
Фольксваген - 3,8 тыс
Рено - 2 тыс
Шкода - 2 тыс
Опель - 1,6 тыс
18,2 - 3,8-2-2-1,6=8,8 тыс авто
Допустим средняя таможенная стоимость 10 тыс.дол
Получается 88 млн.долларо.
Это 0,06% от экспорта США ( 1,672 трл.дол 2018 год )
Живите своим умом!
zzzzzz
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