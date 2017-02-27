zzzzzz
Мы хотим расию!!11
Интересно, что в Европе есть НДС и высокий %. А в США нету или 0-7% а продаж в зависимости от штата . Можно контрабас возить к нам , а потом в Европу дешёвые товары без НДС.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:35
zzzzzz
Мы хотим расию!!11
Интересно, что в Европе есть НДС и высокий %. А в США нету или 0-7% а продаж в зависимости от штата . Можно контрабас возить к нам , а потом в Европу дешёвые товары без НДС.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 22 сер, 2019 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:46
Странно. Досих пор нет объявления на первичный аукцион 27 числа. Мож отменили??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:50
А сегодня уже пятница ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 22 сер, 2019 09:03
Блин, реально был уверен - уже пятница))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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