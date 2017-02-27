RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1856185718581859>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:35

zzzzzz

Мы хотим расию!!11 :mrgreen:

Интересно, что в Европе есть НДС и высокий %. А в США нету или 0-7% а продаж в зависимости от штата . Можно контрабас возить к нам , а потом в Европу дешёвые товары без НДС.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 22 сер, 2019 08:58, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 994
З нами з: 22.12.16
Подякував: 99 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:46

Странно. Досих пор нет объявления на первичный аукцион 27 числа. Мож отменили??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 917
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 08:50

  asti написав:Странно. Досих пор нет объявления на первичный аукцион 27 числа. Мож отменили??

А сегодня уже пятница ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34789
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3384 раз.
Подякували: 7220 раз.
 
Профіль
29
6
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:03

  zzzzzz написав:
  asti написав:Странно. Досих пор нет объявления на первичный аукцион 27 числа. Мож отменили??
А сегодня уже пятница ?
Блин, реально был уверен - уже пятница))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 917
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:16

asti
Если хочешь сделать себе пятницу, не откладывай на завтра, сделай сегодня))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34789
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3384 раз.
Подякували: 7220 раз.
 
Профіль
29
6
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:17

Похоже на день Независимости курс загонят ниже 25 , может даже 24,80 :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34789
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3384 раз.
Подякували: 7220 раз.
 
Профіль
29
6
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:19

Кор.счета 48,1 млрд ( +4,7 млрд )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34789
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3384 раз.
Подякували: 7220 раз.
 
Профіль
29
6
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:21

  zzzzzz написав:Похоже на день Независимости курс загонят ниже 25 , может даже 24,80 :mrgreen:



24.08 будет хорошо смотреться. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Aps в Чет 22 сер, 2019 09:22, всього редагувалось 1 раз.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2825
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:21

  Investor_33 написав:
  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:budivelnik
Кредит получает НАК и он беспроцентный от потребителя.

Вообще-то процентный, ведь НАК получит меньше денег зимой :)
Но вообще молодцы, классно придумали.
Походу 25 будем пробивать уже на следующей неделе :(

ИМХО как по мне, то назрел отскок в район 27 +/-0,5. Сейчас начнут раскручивать тему отсутствия контракта на транзит, вспомнят о 3-х ярдах яныка, может еще что подтянут...тот же индекс бакса ну и сезонность.

А как по мне отскок на 24 будет
Andrew_
 
Повідомлень: 144
З нами з: 16.06.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:25

Появились данные по остаткам ОВГЗ
Общее снижение 4,4 млрд грн

Нерезиденты -1,1 млрд ( с начала недели -1,5 млрд )
Банки -2,5 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34789
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3384 раз.
Подякували: 7220 раз.
 
Профіль
29
6
2
  #<1 ... 1856185718581859>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 10, 11, 12
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
115 9300
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 10:00
Faceless
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6685 1448429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1557, 1558, 1559
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15586 1855955
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2019 19:04
aleexxxx

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.