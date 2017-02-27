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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2019 08:35
zzzzzz
Мы хотим расию!!11
Интересно, что в Европе есть НДС и высокий %. А в США нету или 0-7% а продаж в зависимости от штата . Можно контрабас возить к нам , а потом в Европу дешёвые товары без НДС.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 22 сер, 2019 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 08:46
Странно. Досих пор нет объявления на первичный аукцион 27 числа. Мож отменили??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 22 сер, 2019 08:50
asti написав:
Странно. Досих пор нет объявления на первичный аукцион 27 числа. Мож отменили??
А сегодня уже пятница ?
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 сер, 2019 09:03
zzzzzz написав: asti написав:
Странно. Досих пор нет объявления на первичный аукцион 27 числа. Мож отменили??
А сегодня уже пятница ?
Блин, реально был уверен - уже пятница))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Чет 22 сер, 2019 09:16
asti
Если хочешь сделать себе пятницу, не откладывай на завтра, сделай сегодня))
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 сер, 2019 09:17
Похоже на день Независимости курс загонят ниже 25 , может даже 24,80
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 сер, 2019 09:19
Кор.счета 48,1 млрд ( +4,7 млрд )
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Додано: Чет 22 сер, 2019 09:21
zzzzzz написав:
Похоже на день Независимости курс загонят ниже 25 , может даже 24,80
24.08 будет хорошо смотреться.
Востаннє редагувалось Aps
в Чет 22 сер, 2019 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 09:21
Investor_33 написав: Alex2006 написав: zzzzzz написав:budivelnik
Кредит получает НАК и он беспроцентный от потребителя.
Вообще-то процентный, ведь НАК получит меньше денег зимой
Но вообще молодцы, классно придумали.
Походу 25 будем пробивать уже на следующей неделе
ИМХО как по мне, то назрел отскок в район 27 +/-0,5. Сейчас начнут раскручивать тему отсутствия контракта на транзит, вспомнят о 3-х ярдах яныка, может еще что подтянут...тот же индекс бакса ну и сезонность.
А как по мне отскок на 24 будет
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Andrew_
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Додано: Чет 22 сер, 2019 09:25
Появились данные по остаткам ОВГЗ
Общее снижение 4,4 млрд грн
Нерезиденты -1,1 млрд ( с начала недели -1,5 млрд )
Банки -2,5 млрд
Живите своим умом!
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zzzzzz
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