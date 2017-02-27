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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1856185718581859

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:46

Межбанк вниз. Гастеры готовят 30 лярдов $ в год?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:Знаковые события - иннаугурация и длинные праздники. Под это сбивается курс. И сеззонное падение уже затянулось. И план выполнили по ОВГЗ, и в сентябре большие долговые выплаты. По ходу, на след. неделе курс рванет резко вверх.


Вы в подписи напишите "По ходу, на след. неделе курс рванет резко вверх", чтобы не повторять каждую неделю :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:04

МБ 25,00 / 25,03 - нормально, к празднику надо красивый курс нарисовать ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:08

  Aps написав:
  zzzzzz написав:Похоже на день Независимости курс загонят ниже 25 , может даже 24,80 :mrgreen:



24.08 будет хорошо смотреться. :mrgreen:

уж лучше 8.24 :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:11

  proftpd66 написав:Межбанк вниз. Гастеры готовят 30 лярдов $ в год?

походу пора вводить налог на пересечение гос границы заробитчанами 100$ за одно пересечения в самый раз
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:13

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 48 112,16(43 455,93 + 4 656,23(+ 160,41)) млн.
Овернайти дебет 15% - 6 415(6 175 + 240(- 286)) млн.
Овернайти кредит 19% - 6(0 + 6(0)) млн.

Загальна ліквідність 48 112,16 + 6 415 - 6 = 54 521,16(49 630,93 + 4 890,23(− 125,59)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні очікувано виросла, хоча лишилась набагато нижче середньоі, та перевищила норматив ліквідності для коррахунків. Хоча ріст самих коррахунків і визначив головним чином ріст ліквідності, та вони залишилися багато нижче за норматив.

І овернайти підросли на + 240 млн. грн. Хоча і зʼявився банк який взяв 6 млн. гривень на ніч у НБУ під 19%.

ДОДАНО!!!
НБУ вчора купив долярів на 503 млн. грн., десь 20 млн.$. Автономні чинники додалили + 4 387 млн. грн. Трохи додали готівки в оббіг, зменшивши коррахунки на - 47 млн. грн. Та повернули ліквідність на 4 387 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплативши гроші з ОВДП.
ДОДАНО!!!

Ліквідность очікувано підросла завдяки поверненню ОВДП, та її замало для росту курсу!

Завтра новий аукціон НБУ з регулювання ліквідності. Як ніяк а 17% прибутковості. Та норматив ліквідності по коррахунках нижче норми вже третій день поспіль. Привести його до норми в найближчий час можливо тільки зменшивши попереднє розміщення грошей в сертифікатах НБУ! Завтра зʼявляеться можливість поповнити ліквіідність аж на 37 226 млн. грн. :shock:

Овернайтів достатньо для проведення аукціону 27 серпня навіть на 6 млрд. грн. Довгі вихідні ще попереду. Цікаво, скількі НБУ залучить на свої двотижневі сертифікати з регулювання ліквідності в пʼятницю?

Виходимо з відпочинку прямо на новий айкціон Мінфіну з продажу ОВДП. А там є довгі облігації - цікавинки для нерезидентів. Який буде обсяг залучення?

пhttps://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 22 сер, 2019 10:30, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:14

  zzzzzz написав:Общее снижение 4,4 млрд грнНерезиденты -1,1 млрд ( с начала недели -1,5 млрд )Банки -2,5 млрд
уже и нерезы выходят, а курс продолжает падать...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:19

asti

Интересно, есть инфа что они скупают валюту после выхода ? Может за гривну что-то спекулируют ? И овернайт депо ещё есть .
proftpd66
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