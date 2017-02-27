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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2019 09:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы в подписи напишите "По ходу, на след. неделе курс рванет резко вверх", чтобы не повторять каждую неделю
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:04
МБ 25,00 / 25,03 - нормально, к празднику надо красивый курс нарисовать ))))
Живите своим умом!
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:08
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:11
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:13
Кардіограма ліквідності ранок
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 48 112,16(43 455,93 + 4 656,23(+ 160,41)) млн.
Овернайти дебет 15% - 6 415(6 175 + 240(- 286)) млн.
Овернайти кредит 19% - 6(0 + 6(0)) млн.
Загальна ліквідність 48 112,16 + 6 415 - 6 = 54 521,16(49 630,93 + 4 890,23(− 125,59)) млн. гривень.
Загальна ліквідність сьогодні очікувано виросла, хоча лишилась набагато нижче середньоі, та перевищила норматив ліквідності для коррахунків. Хоча ріст самих коррахунків і визначив головним чином ріст ліквідності, та вони залишилися багато нижче за норматив.
І овернайти підросли на + 240 млн. грн. Хоча і зʼявився банк який взяв 6 млн. гривень на ніч у НБУ під 19%.
ДОДАНО!!!
НБУ вчора купив долярів на 503 млн. грн., десь 20 млн.$. Автономні чинники додалили + 4 387 млн. грн. Трохи додали готівки в оббіг, зменшивши коррахунки на - 47 млн. грн. Та повернули ліквідність на 4 387 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплативши гроші з ОВДП.
ДОДАНО!!!
Ліквідность очікувано підросла завдяки поверненню ОВДП, та її замало для росту курсу!
Завтра новий аукціон НБУ з регулювання ліквідності. Як ніяк а 17% прибутковості. Та норматив ліквідності по коррахунках нижче норми вже третій день поспіль. Привести його до норми в найближчий час можливо тільки зменшивши попереднє розміщення грошей в сертифікатах НБУ! Завтра зʼявляеться можливість поповнити ліквіідність аж на 37 226 млн. грн.
Овернайтів достатньо для проведення аукціону 27 серпня навіть на 6 млрд. грн. Довгі вихідні ще попереду. Цікаво, скількі НБУ залучить на свої двотижневі сертифікати з регулювання ліквідності в пʼятницю?
Виходимо з відпочинку прямо на новий айкціон Мінфіну з продажу ОВДП. А там є довгі облігації - цікавинки для нерезидентів. Який буде обсяг залучення?
пhttps://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 22 сер, 2019 10:30, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:14
уже и нерезы выходят, а курс продолжает падать...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:19
asti
Интересно, есть инфа что они скупают валюту после выхода ? Может за гривну что-то спекулируют ? И овернайт депо ещё есть .
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