RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18581859186018611862>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:53

  zzzzzz написав:Появились данные по остаткам ОВГЗ
Общее снижение 4,4 млрд грн

Нерезиденты -1,1 млрд ( с начала недели -1,5 млрд )
Банки -2,5 млрд



Сначала бегут инсайдеры. Возможно это наши киприоты и панамцы? Тренд очень резко сменился в руку рынка не верю. Не забываем кто выдвигал Смолия на должность.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 26.06.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:58

  proftpd66 написав:astiИнтересно, есть инфа что они скупают валюту после выхода ? Может за гривну что-то спекулируют ? И овернайт депо ещё есть .
Если и скупают, то как-то не особо активно судя по курсу. Хотя с другой стороны полтора ярда - 60млн$ - такая сумма в неделю погоды не делает. На овернайты только банки могут размещаться - вот они больше всего и сбросили бумаг!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 921
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:01

  Moneta написав:
  zzzzzz написав:Нерезиденты -1,1 млрд ( с начала недели -1,5 млрд )
Банки -2,5 млрд
Сначала бегут инсайдеры. Возможно это наши киприоты и панамцы?
Как для инсайдеров да ещё панамских и тем более кипрских суммы смешные - там совсем другие деньги зашли (если зашли!).
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 921
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:03

  lwa написав:
  proftpd66 написав:Межбанк вниз. Гастеры готовят 30 лярдов $ в год?

походу пора вводить налог на пересечение гос границы заробитчанами 100$ за одно пересечения в самый раз

И неужели все везут именно бакинский?
те, кого я знаю привозят с Польши злотый или еврик.
А в Италии, к примеру, з/п баксами что-ли платят?
Зависимость гастеров и межбанка если и есть, то далеко не в первых строках хит-парада
EvgCapp
 
Повідомлень: 75
З нами з: 21.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:10

  asti написав:
  zzzzzz написав:Общее снижение 4,4 млрд грнНерезиденты -1,1 млрд ( с начала недели -1,5 млрд )Банки -2,5 млрд
уже и нерезы выходят, а курс продолжает падать...

Ничего удивительного,
Не удивлюсь, если, нерезы, особенно с тугим кошельком, сюда заходили не просто так, а наверняка по договорняку, что типа курс на входе и на выходе будет вкусным.
А по сему для выхода курс могут сбивать, чтоб нужный чел откупился, ну а дальше, как говорится, погнали наши городских..
EvgCapp
 
Повідомлень: 75
З нами з: 21.05.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:12

  EvgCapp написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Общее снижение 4,4 млрд грнНерезиденты -1,1 млрд ( с начала недели -1,5 млрд )Банки -2,5 млрд
уже и нерезы выходят, а курс продолжает падать...

Ничего удивительного,
Не удивлюсь, если, нерезы, особенно с тугим кошельком, сюда заходили не просто так, а наверняка по договорняку, что типа курс на входе и на выходе будет вкусным.
А по сему для выхода курс могут сбивать, чтоб нужный чел откупился, ну а дальше, как говорится, погнали наши городских..


Странно все это. НБУ вчера купил 20 млн. А где нерезы ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34791
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3384 раз.
Подякували: 7223 раз.
 
Профіль
29
6
2
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:13

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.08.2019 2505,2056
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Открылись, следуя вчерашнему движению Рыжика, на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После очень короткой паузы началось плавное, но уверенное и равномерное снижение. За час прошли еще 7 копеек.
Вчерашнее предположение о присутствии регулятора подтвердилось - выкупил плановые 20. Сегодняшняя динамика требует его присутствия, но на графике я пока его не вижу, очень ровный. Не исключено, что интервенят порционно. Косвенно это подтверждает раннее начало активной фазы торгов, обороты были с самого утра.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
20.08.2019
Усього, млн дол. США 317.7
Обороты, по нынешним временам, весьма скромные для вторника.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4152
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1524 раз.
Подякували: 2911 раз.
 
Профіль
5
4
6
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:16

  asti написав:
  zzzzzz написав:Общее снижение 4,4 млрд грнНерезиденты -1,1 млрд ( с начала недели -1,5 млрд )Банки -2,5 млрд
уже и нерезы выходят, а курс продолжает падать...

Очередной загон перед длинными выходными и погашениями грейсов 25 числа.
Vint
 
Повідомлень: 1188
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А мне странно, почему год назад в это же время курс доллара только рос, за август с 26.8 до 28.2 на начало сентября (2018), хотя ситуация была схожей с нынешней. Это ж как озолотились вложившиеся на год через ОВГЗ, может зафиксят прибыль и выйдут с концами уже через пару недель?
Dobrofey
 
Повідомлень: 899
З нами з: 24.04.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

как это так курс не 8 еще?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2165
З нами з: 20.11.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18581859186018611862>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, d44, J, KOKS, Искатель і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 10, 11, 12
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
118 9379
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 12:14
d44
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1557, 1558, 1559
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15587 1856019
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 11:42
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6685 1448461
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 сер, 2019 08:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.