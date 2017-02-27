Сначала бегут инсайдеры. Возможно это наши киприоты и панамцы? Тренд очень резко сменился в руку рынка не верю. Не забываем кто выдвигал Смолия на должность.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2019 10:53
Сначала бегут инсайдеры. Возможно это наши киприоты и панамцы? Тренд очень резко сменился в руку рынка не верю. Не забываем кто выдвигал Смолия на должность.
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Додано: Чет 22 сер, 2019 10:58
Если и скупают, то как-то не особо активно судя по курсу. Хотя с другой стороны полтора ярда - 60млн$ - такая сумма в неделю погоды не делает. На овернайты только банки могут размещаться - вот они больше всего и сбросили бумаг!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:01
Как для инсайдеров да ещё панамских и тем более кипрских суммы смешные - там совсем другие деньги зашли (если зашли!).
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:03
И неужели все везут именно бакинский?
те, кого я знаю привозят с Польши злотый или еврик.
А в Италии, к примеру, з/п баксами что-ли платят?
Зависимость гастеров и межбанка если и есть, то далеко не в первых строках хит-парада
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:10
Ничего удивительного,
Не удивлюсь, если, нерезы, особенно с тугим кошельком, сюда заходили не просто так, а наверняка по договорняку, что типа курс на входе и на выходе будет вкусным.
А по сему для выхода курс могут сбивать, чтоб нужный чел откупился, ну а дальше, как говорится, погнали наши городских..
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:12
Странно все это. НБУ вчера купил 20 млн. А где нерезы ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:13
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.08.2019 2505,2056
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Открылись, следуя вчерашнему движению Рыжика, на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После очень короткой паузы началось плавное, но уверенное и равномерное снижение. За час прошли еще 7 копеек.
Вчерашнее предположение о присутствии регулятора подтвердилось - выкупил плановые 20. Сегодняшняя динамика требует его присутствия, но на графике я пока его не вижу, очень ровный. Не исключено, что интервенят порционно. Косвенно это подтверждает раннее начало активной фазы торгов, обороты были с самого утра.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
20.08.2019
Усього, млн дол. США 317.7
Обороты, по нынешним временам, весьма скромные для вторника.
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:16
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А мне странно, почему год назад в это же время курс доллара только рос, за август с 26.8 до 28.2 на начало сентября (2018), хотя ситуация была схожей с нынешней. Это ж как озолотились вложившиеся на год через ОВГЗ, может зафиксят прибыль и выйдут с концами уже через пару недель?
Додано: Чет 22 сер, 2019 11:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
как это так курс не 8 еще?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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