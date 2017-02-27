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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1859186018611862>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 302
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 302
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://ru.investing.com/currencies/usd-uah

показывает пробой психологически важного барьера на 12 часов 15 минут:

24,9950.

Но вообще то гривна всегда перед хорошей встряской имела такое свойство -
неоправданно укрепляться.

Почему так трудно сказать - может ,
чтобы инсайдеры успели скупиться и поимели особо сладкий кусок,
может просто когда все стадо смотрит в одну сторону,
рынок потом резко отскакивает в другую.

В любом случае это не должно продлиться долго.
До рынка земли еще поле непаханное,
до восстановления экономики не меньше,
да и цены на товары и продукты и так в долларах зашкаливают
по сравнению с многими странами, где 700-900 тыс. евро в месяц и не считаются серьезными деньгами вовсе.

Кто-нибудь верит в понижение цен ?
Ото-то, значит куда гривне дорога ?
Вектор вверх во всяком случае до реального запуска земельного вопроса ,или реформ в стране, но сроки взлета на моменте не определены.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:До рынка земли еще поле непаханное,


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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:34

  Автор77 написав:показывает пробой психологически важного барьера на 12 часов 15 минут:
24,9950

главное, чтобы у тебя дно не прорвало. Тебе уже много раз разные люди писали, что на этом сайте цифры с межбанком не совпадают
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:40

  Dobrofey написав:А мне странно, почему год назад в это же время курс доллара только рос, за август с 26.8 до 28.2 на начало сентября (2018), хотя ситуация была схожей с нынешней. Это ж как озолотились вложившиеся на год через ОВГЗ, может зафиксят прибыль и выйдут с концами уже через пару недель?
Эффект толпы + конъюнктура. Год назад я сам 21 августа спалил последнюю гривню по 27.75 и был доволен как слон когда в начале вэрэсня курс вырос до 28.45, а прогнозы (в том числе и НБУ) дружно пророчили диапазон от 31 до 40. Год назад те же нерезы сбрасывали ОВГЗ, выводили дивиденды под ноль и опасались дефолта и Тимошенко. "А тепер усе інакше, інакше! Просто-просто просто навпаки!" Гурт Аква-Віта м. Кропивницького//))
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asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А у меня такое ощущение, что в бюджет на следующий год будет заложен курс доллара не 29 с хвостиком, а на полторы-две гривны меньше.
Как предположение.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52

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odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чем ниже сядем - тем выше прыгнем. Это не что иное как увеличение амплитуды сезонных колебаний.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:00

  asti написав:
  Dobrofey написав:А мне странно, почему год назад в это же время курс доллара только рос, за август с 26.8 до 28.2 на начало сентября (2018), хотя ситуация была схожей с нынешней. Это ж как озолотились вложившиеся на год через ОВГЗ, может зафиксят прибыль и выйдут с концами уже через пару недель?
Эффект толпы + конъюнктура. Год назад я сам 21 августа спалил последнюю гривню по 27.75 и был доволен как слон когда в начале вэрэсня курс вырос до 28.45, а прогнозы (в том числе и НБУ) дружно пророчили диапазон от 31 до 40. Год назад те же нерезы сбрасывали ОВГЗ, выводили дивиденды под ноль и опасались дефолта и Тимошенко. "А тепер усе інакше, інакше! Просто-просто просто навпаки!" Гурт Аква-Віта м. Кропивницького//))


И у меня такие же мысли.
Раньше за счастье УСПЕТЬ НА ВЗЛЁТЕ (!!!) (как я думал) было купить бакс па 26.20 (в 2016г), потом в 2017г па26,60, потом в 2018 па27,20
а сейчас я думаю: и не я один, это точно (чем это я лучше толпы? Ничем), думаю: а оно мне это надо купить сейчас баск па25.45, чтоб через год продать па24,90?
Я ВЕРЮ (и это стальная вера), что в 2020 году в августе снова бакс будет па25.45 не выше.
Так зачем, думаю, мне его покупать, если депо в гривне только растёт, а доларах только падает, (имхо 2% уже, а в 2008 году было 6%, имхо).
Так и все остальные уже не ломятся за этим баксом.
И курс бакса, соответствеено, попробует вверх , а оно то спроса на него, как в прошлые то года нету! И курс вниз бакса снова идёт.
Уверен на 99,9%, что в этом году, да и вследубщих, не будет осенне - зимних дорожаний баска.
Люди поумнели, походу.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 22 сер, 2019 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:03

  KOKS написав:как это так курс не 8 еще?

Как Ваши 25,7 на вчера? :twisted:
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:06

  Zebra написав:Чем ниже сядем - тем выше прыгнем. Это не что иное как увеличение амплитуды сезонных колебаний.

Та в том то и дело что Вы уже сели. Вот только проблема в том что прыгнуть сидя высоко не выйдет)))
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