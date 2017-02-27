Додано: Чет 22 сер, 2019 12:00

asti написав: Dobrofey написав: А мне странно, почему год назад в это же время курс доллара только рос, за август с 26.8 до 28.2 на начало сентября (2018), хотя ситуация была схожей с нынешней. Это ж как озолотились вложившиеся на год через ОВГЗ, может зафиксят прибыль и выйдут с концами уже через пару недель? А мне странно, почему год назад в это же время курс доллара только рос, за август с 26.8 до 28.2 на начало сентября (2018), хотя ситуация была схожей с нынешней. Это ж как озолотились вложившиеся на год через ОВГЗ, может зафиксят прибыль и выйдут с концами уже через пару недель? Эффект толпы + конъюнктура. Год назад я сам 21 августа спалил последнюю гривню по 27.75 и был доволен как слон когда в начале вэрэсня курс вырос до 28.45, а прогнозы (в том числе и НБУ) дружно пророчили диапазон от 31 до 40. Год назад те же нерезы сбрасывали ОВГЗ, выводили дивиденды под ноль и опасались дефолта и Тимошенко. "А тепер усе інакше, інакше! Просто-просто просто навпаки!" Гурт Аква-Віта м. Кропивницького//)) Эффект толпы + конъюнктура. Год назад я сам 21 августа спалил последнюю гривню по 27.75 и был доволен как слон когда в начале вэрэсня курс вырос до 28.45, а прогнозы (в том числе и НБУ) дружно пророчили диапазон от 31 до 40. Год назад те же нерезы сбрасывали ОВГЗ, выводили дивиденды под ноль и опасались дефолта и Тимошенко. "А тепер усе інакше, інакше! Просто-просто просто навпаки!" Гурт Аква-Віта м. Кропивницького//))

И у меня такие же мысли.Раньше за счастье УСПЕТЬ НА ВЗЛЁТЕ (!!!) (как я думал) было купить бакс па 26.20 (в 2016г), потом в 2017г па26,60, потом в 2018 па27,20а сейчас я думаю: и не я один, это точно (чем это я лучше толпы? Ничем), думаю: а оно мне это надо купить сейчас баск па25.45, чтоб через год продать па24,90?Я ВЕРЮ (и это стальная вера), что в 2020 году в августе снова бакс будет па25.45 не выше.Так зачем, думаю, мне его покупать, если депо в гривне только растёт, а доларах только падает, (имхо 2% уже, а в 2008 году было 6%, имхо).Так и все остальные уже не ломятся за этим баксом.И курс бакса, соответствеено, попробует вверх , а оно то спроса на него, как в прошлые то года нету! И курс вниз бакса снова идёт.Уверен на 99,9%, что в этом году, да и вследубщих, не будет осенне - зимних дорожаний баска.Люди поумнели, походу.