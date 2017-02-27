показывает пробой психологически важного барьера на 12 часов 15 минут:
24,9950.
Но вообще то гривна всегда перед хорошей встряской имела такое свойство - неоправданно укрепляться.
Почему так трудно сказать - может , чтобы инсайдеры успели скупиться и поимели особо сладкий кусок, может просто когда все стадо смотрит в одну сторону, рынок потом резко отскакивает в другую.
В любом случае это не должно продлиться долго. До рынка земли еще поле непаханное, до восстановления экономики не меньше, да и цены на товары и продукты и так в долларах зашкаливают по сравнению с многими странами, где 700-900 тыс. евро в месяц и не считаются серьезными деньгами вовсе.
Кто-нибудь верит в понижение цен ? Ото-то, значит куда гривне дорога ? Вектор вверх во всяком случае до реального запуска земельного вопроса ,или реформ в стране, но сроки взлета на моменте не определены.
Dobrofey написав:А мне странно, почему год назад в это же время курс доллара только рос, за август с 26.8 до 28.2 на начало сентября (2018), хотя ситуация была схожей с нынешней. Это ж как озолотились вложившиеся на год через ОВГЗ, может зафиксят прибыль и выйдут с концами уже через пару недель?
Эффект толпы + конъюнктура. Год назад я сам 21 августа спалил последнюю гривню по 27.75 и был доволен как слон когда в начале вэрэсня курс вырос до 28.45, а прогнозы (в том числе и НБУ) дружно пророчили диапазон от 31 до 40. Год назад те же нерезы сбрасывали ОВГЗ, выводили дивиденды под ноль и опасались дефолта и Тимошенко. "А тепер усе інакше, інакше! Просто-просто просто навпаки!" Гурт Аква-Віта м. Кропивницького//))
Dobrofey написав:А мне странно, почему год назад в это же время курс доллара только рос, за август с 26.8 до 28.2 на начало сентября (2018), хотя ситуация была схожей с нынешней. Это ж как озолотились вложившиеся на год через ОВГЗ, может зафиксят прибыль и выйдут с концами уже через пару недель?
Эффект толпы + конъюнктура. Год назад я сам 21 августа спалил последнюю гривню по 27.75 и был доволен как слон когда в начале вэрэсня курс вырос до 28.45, а прогнозы (в том числе и НБУ) дружно пророчили диапазон от 31 до 40. Год назад те же нерезы сбрасывали ОВГЗ, выводили дивиденды под ноль и опасались дефолта и Тимошенко. "А тепер усе інакше, інакше! Просто-просто просто навпаки!" Гурт Аква-Віта м. Кропивницького//))
И у меня такие же мысли. Раньше за счастье УСПЕТЬ НА ВЗЛЁТЕ (!!!) (как я думал) было купить бакс па 26.20 (в 2016г), потом в 2017г па26,60, потом в 2018 па27,20 а сейчас я думаю: и не я один, это точно (чем это я лучше толпы? Ничем), думаю: а оно мне это надо купить сейчас баск па25.45, чтоб через год продать па24,90? Я ВЕРЮ (и это стальная вера), что в 2020 году в августе снова бакс будет па25.45 не выше. Так зачем, думаю, мне его покупать, если депо в гривне только растёт, а доларах только падает, (имхо 2% уже, а в 2008 году было 6%, имхо). Так и все остальные уже не ломятся за этим баксом. И курс бакса, соответствеено, попробует вверх , а оно то спроса на него, как в прошлые то года нету! И курс вниз бакса снова идёт. Уверен на 99,9%, что в этом году, да и вследубщих, не будет осенне - зимних дорожаний баска. Люди поумнели, походу.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 22 сер, 2019 12:04, всього редагувалось 1 раз.