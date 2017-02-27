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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1860186118621863>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 303
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
9
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:09

  Investor_33 написав:
  KOKS написав:как это так курс не 8 еще?

Как Ваши 25,7 на вчера? :twisted:


Еще не вечер
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:15

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.08.2019 2505,2056
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Открылись, следуя вчерашнему движению Рыжика, на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После очень короткой паузы началось плавное, но уверенное и равномерное снижение. За час прошли еще 7 копеек.
Вчерашнее предположение о присутствии регулятора подтвердилось - выкупил плановые 20. Сегодняшняя динамика требует его присутствия, но на графике я пока его не вижу, очень ровный. Не исключено, что интервенят порционно.

Нацбанк уже час покупает по 24,99. Поэтому ниже и не пошли.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:20

Интересно, пустят ниже 25 или нет... :roll: :roll:
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:20

"Это сильно мне напоминает
Индо-Пакистанский инцидент!"
Просто дежавю 2008 года.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Нацбанк уже час покупает по 24,99. Поэтому ниже и не пошли.


Все пропало Лёлик. Всё пропало.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:23

  asti написав:Интересно, пустят ниже 25 или нет... :roll: :roll:

Как только Нацбанк уберет свой бид, так можем и провалиться. Сейчас только он и держит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:24

  Искатель написав:
  asti написав:Интересно, пустят ниже 25 или нет... :roll: :roll:

Как только Нацбанк уберет свой бид, так можем и провалиться. Сейчас только он и держит.

я ж говорю, 24 скоро. по 25,5 надо было все скидывать
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:27

  Искатель написав:
  asti написав:Интересно, пустят ниже 25 или нет... :roll: :roll:
Как только Нацбанк уберет свой бид, так можем и провалиться. Сейчас только он и держит.
пойду помолюсь за крепкий бид Нацбанка Пресвятой деве Гваделупской//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:27

  Dobrofey написав: Это ж как озолотились вложившиеся на год через ОВГЗ,

нужно 7 лет получать 17% по ОВГЗ чтобы только выйти в ноль при 3-х кратной девальвации с 8 до 24
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Еще раз отрекомендую сайт для наблюдения четкой динамики курсов:

https://ru.investing.com/currencies/usd-uah

1.В отличие от других сайтов показывает ювелирную динамику курсов доллар-гривна и евро-доллар, много раз ловил изменение тренда и покупал валюту на ЧР, или менял пару евро-дол.
2.Валютчики пользовались всякой неточной фигней,и поэтому не вкуривали изменение кракосрочного тренда,получалось покупать и менять дешевле на конкретный момент, курсы пахари "невидимого фронта" ЧР меняли чуть позже.
3.Вот сейчас только Минфин показывает 24-99, с опозданием на час,да и вообще у них за целый день всего 5-6 точек, что не информативно вообще.
4.Ну и вообще прикольно в режиме реального времени наблюдать,да еще и на графиках.
Правда, не могу сказать учитывают ли они только Межбанк, или возможно какие-то другие критерии также, во всяком случае курс евро-дол. у них полностью идентичен с онлайн-курсами на
http://www.profinance.ru/
На моменте :25,0008
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