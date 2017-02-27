Додано: Чет 22 сер, 2019 12:30

Еще раз отрекомендую сайт для наблюдения четкой динамики курсов:1.В отличие от других сайтов показывает ювелирную динамику курсов доллар-гривна и евро-доллар, много раз ловил изменение тренда и покупал валюту на ЧР, или менял пару евро-дол.2.Валютчики пользовались всякой неточной фигней,и поэтому не вкуривали изменение кракосрочного тренда,получалось покупать и менять дешевле на конкретный момент, курсы пахари "невидимого фронта" ЧР меняли чуть позже.3.Вот сейчас только Минфин показывает 24-99, с опозданием на час,да и вообще у них за целый день всего 5-6 точек, что не информативно вообще.4.Ну и вообще прикольно в режиме реального времени наблюдать,да еще и на графиках.Правда, не могу сказать учитывают ли они только Межбанк, или возможно какие-то другие критерии также, во всяком случае курс евро-дол. у них полностью идентичен с онлайн-курсами наНа моменте :25,0008