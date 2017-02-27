Еще не вечер
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:09
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:15
Нацбанк уже час покупает по 24,99. Поэтому ниже и не пошли.
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:20
Интересно, пустят ниже 25 или нет...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:20
"Это сильно мне напоминает
Индо-Пакистанский инцидент!"
Просто дежавю 2008 года.
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все пропало Лёлик. Всё пропало.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:23
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:24
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:27
пойду помолюсь за крепкий бид Нацбанка Пресвятой деве Гваделупской//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:27
нужно 7 лет получать 17% по ОВГЗ чтобы только выйти в ноль при 3-х кратной девальвации с 8 до 24
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Еще раз отрекомендую сайт для наблюдения четкой динамики курсов:
1.В отличие от других сайтов показывает ювелирную динамику курсов доллар-гривна и евро-доллар, много раз ловил изменение тренда и покупал валюту на ЧР, или менял пару евро-дол.
2.Валютчики пользовались всякой неточной фигней,и поэтому не вкуривали изменение кракосрочного тренда,получалось покупать и менять дешевле на конкретный момент, курсы пахари "невидимого фронта" ЧР меняли чуть позже.
3.Вот сейчас только Минфин показывает 24-99, с опозданием на час,да и вообще у них за целый день всего 5-6 точек, что не информативно вообще.
4.Ну и вообще прикольно в режиме реального времени наблюдать,да еще и на графиках.
Правда, не могу сказать учитывают ли они только Межбанк, или возможно какие-то другие критерии также, во всяком случае курс евро-дол. у них полностью идентичен с онлайн-курсами на
На моменте :25,0008
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