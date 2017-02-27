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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1860186118621863

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 303
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
9
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:46

  andriyzhagun написав:"Это сильно мне напоминает
Индо-Пакистанский инцидент!"
Просто дежавю 2008 года.


Это точно, тот кто надо очень хорошо заработает, а вот свидетели секты внезапно укрепившейся гривны как всегда будут в пролете...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:10

ТАС, Альфа онлайн по 25.15
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:13

  greenozon написав:ТАС, Альфа онлайн по 25.15

Непорядок. Последнее слово обычно за казначеем Тазика. К вечеру должен упасть хоть на копейку.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:18

Самые нелепые прогнозы имеют свойство сбываться :mrgreen:

Сообщение Добавлено: Вт 20 авг, 2019 11:43
Вероятно что на День Независимости курс будет ниже 25 :)


Сообщение Добавлено: Пн 19 авг, 2019 14:47
Скорее всего перед ростом будет проход по стопам , курс провалят до 24,60-24,80 , обилетят всех нервыных, а потом вверх.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как же уже исторически блаженны эти периоды безвластия , когда ВР на каникулах, или главы нацбанка уходят в бессрочный отпуск, или из за череды смен власти в разных ветвях, слуги народа (и это не название партии) какое то время остаются не у дел. Гривна укрепляется, ВВП рекордно растет. Как же хорошо когда их хоть иногда нет , "незаменимых" наших. И стоит из за них столько копий ломать , ругаться друг с другом из за того "хто зверху" ?

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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:30

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