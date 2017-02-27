Это точно, тот кто надо очень хорошо заработает, а вот свидетели секты внезапно укрепившейся гривны как всегда будут в пролете...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:46
Это точно, тот кто надо очень хорошо заработает, а вот свидетели секты внезапно укрепившейся гривны как всегда будут в пролете...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 22 сер, 2019 13:10
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:13
Непорядок. Последнее слово обычно за казначеем Тазика. К вечеру должен упасть хоть на копейку.
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 22 сер, 2019 13:18
Самые нелепые прогнозы имеют свойство сбываться
Живите своим умом!
Додано: Чет 22 сер, 2019 13:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как же уже исторически блаженны эти периоды безвластия , когда ВР на каникулах, или главы нацбанка уходят в бессрочный отпуск, или из за череды смен власти в разных ветвях, слуги народа (и это не название партии) какое то время остаются не у дел. Гривна укрепляется, ВВП рекордно растет. Как же хорошо когда их хоть иногда нет , "незаменимых" наших. И стоит из за них столько копий ломать , ругаться друг с другом из за того "хто зверху" ?
Киев 25,08
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