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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2019 12:46
andriyzhagun написав:
"Это сильно мне напоминает
Индо-Пакистанский инцидент!"
Просто дежавю 2008 года.
Это точно, тот кто надо очень хорошо заработает, а вот свидетели секты внезапно укрепившейся гривны как всегда будут в пролете...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:10
ТАС, Альфа онлайн по 25.15
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greenozon
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:13
greenozon написав:
ТАС, Альфа онлайн по 25.15
Непорядок. Последнее слово обычно за казначеем Тазика. К вечеру должен упасть хоть на копейку.*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:18
Самые нелепые прогнозы имеют свойство сбываться
Сообщение Добавлено: Вт 20 авг, 2019 11:43
Вероятно что на День Независимости курс будет ниже 25
Сообщение Добавлено: Пн 19 авг, 2019 14:47
Скорее всего перед ростом будет проход по стопам , курс провалят до 24,60-24,80 , обилетят всех нервыных, а потом вверх.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:21
Как же уже исторически блаженны эти периоды безвластия , когда ВР на каникулах, или главы нацбанка уходят в бессрочный отпуск, или из за череды смен власти в разных ветвях, слуги народа (и это не название партии) какое то время остаются не у дел. Гривна укрепляется, ВВП рекордно растет. Как же хорошо когда их хоть иногда нет , "незаменимых" наших. И стоит из за них столько копий ломать , ругаться друг с другом из за того "хто зверху" ?
Киев 25,08
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:30
OTP онлайн продает по 25.1
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Millioner1
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:52
zzzzzz написав:
МБ 25,00 / 25,03 - нормально, к празднику надо красивый курс нарисовать ))))
все любят красивый курс
Филипины 50
Бразилия 4
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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J
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:53
J написав: zzzzzz написав:
МБ 25,00 / 25,03 - нормально, к празднику надо красивый курс нарисовать ))))
все любят красивый курс
Филипины 50
Бразилия 4
Мне 20 и 22 нравятся цифры
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Investor_33
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:54
Millioner1 написав:
OTP онлайн продает по 25.1
а комиссии ?
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Додано: Чет 22 сер, 2019 13:56
25 грн с 1000 долларов.
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