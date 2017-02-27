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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1861186218631864

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 303
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
9
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:00

Investor_33
тридцать тоже ниче так, ну хоть 27 получше чем 25. Когда там вверх, а то все вниз какой уже месяц ?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:03

  Oleg_Sa написав:Investor_33
тридцать тоже ниче так, ну хоть 27 получше чем 25. Когда там вверх, а то все вниз какой уже месяц ?
Уже! :) Дева Гваделупская помогла//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:05

Пошол небольшой отскок, в Запорожье был час назад 25.10 на 25.15 , а сейчас 25.17 на 25.25
Гурман
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запоріжжя також не читає Міжбанк на Мінфіні, а користується більш інформативними джерелами :)

Ну що день закриваєм.
Мінфін тупить і так і показує - 24-99.

А от https://ru.investing.com/currencies/usd-uah

показує невеликий відскок на малих оборотах -25,0520.

Отже ,зовсім неоднозначно,що гривна і на вихідні піде "на рекордах".
Тому і нал трішки відреагував.

Ну і,панове,не забуваємо,що є ще психологічний фактор останнього тижня серпня, а він у нас - вже з понеділка, так що не виключено, ті хто відкупляться саме зараз, в кого ще завалялася вільна готівка,бо ж всі вже в валюті по самі помідори :) , то можуть схопити низи.

Ну і долар ще зовсім трішечки вверх:
25,0575
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 22 сер, 2019 14:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:10

  lrs7719 написав:
  somilitark написав:В этих всех нотках есть огромная доля растерянности,господа отставить панику,просто всё сейчас Зе не так 8)
Осенью будем наверное сравнивать с 15-м годом :D


Есть старое актерское правило: не знаешь как играть - играй странно. При чем это и к старым относятся: тут тебе и без МВф (?) проживем, и минималка 5500 (?). А что уж за новых говорить. Пока это работает + не слабо везёт (по сравнению с тем же 2014). До антракта конечно продержимся, а там может зрители коньяком накидаются и не заметят, как через черный ход довыносят реквизит?

Дефицит бюджета уже явно выше запланированного,а что будет если сделать минималку 5500 и 2000+ пенсию,плюс никто не говорит о факторе прекращения транзита,сколько вымоется из бюджета? 3 ярда баков и невозможность "реверса"?
Так что согласен,действуют на упреждение,знаю некоторых знакомых,которые побежали сдавать свои зелёно-фиолетовые котлетки,мол можно ещё успеть,а то 20 будет(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:29

  Oleg_Sa написав:тридцать тоже ниче так, ну хоть 27 получше чем 25. Когда там вверх, а то все вниз какой уже месяц ?


Зображення

"Золотые вы люди, баксовлошенцы, не бережете вы себя, все о стране, о людях думаете . Отдохнуть бы вам надо" (ц)
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:46

... за крок до перевороту думок ©

....а тим часом, Долярчик, сидить на гривневому паркані, жує попкорн і спостерігає, як панікують НЕолені... :mrgreen:

... нє, ну чесно - якби ви всі тут не панікували - "фффсьо! - ще тиждень і ракета!!!" / "... ну осінню точна папіццот буде курс!" / " - нє, ну як не осінню, то зимою точно-точно бакс буде па100500!!!" :mrgreen: - то, справді можна було б задуматись.....
- а так, як натовп кричить і вірить, що буде найближчим часом криза/дефолт/девал/крах і інші "страшні" слова :) - то, є певні сумніви, що вам всім задовільнять ваші бажання/хотєлки! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:....а тим часом, Долярчик, сидить на гривневому паркані, жує попкорн і спостерігає, як панікують НЕолені... :mrgreen:

... нє, ну чесно - якби ви всі тут не панікували - "фффсьо! - ще тиждень і ракета!!!" / "... ну осінню точна папіццот буде курс!" / " - нє, ну як не осінню, то зимою точно-точно бакс буде па100500!!!" :mrgreen: - то, справді можна було б задуматись.....
- а так, як натовп кричить і вірить, що буде найближчим часом криза/дефолт/девал/крах і інші "страшні" слова :) - то, є певні сумніви, що вам всім задовільнять ваші бажання/хотєлки! ;)
Не спешите с выводами на основе событий за этот год на сегодняшний день. Все впереди и очень скоро... То на сколько Вы уверены в своих действиях (и они многим кажутся правильными на сегодняшний день), то ровно на столько Вы можете быть в проигрыше завтра. ДумайТЕ...
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 22.08.2019 23.08.2019
дата розрахунку 21.08.2019 22.08.2019
Долар США 2520,4427 2504,2697
После полудня гривна укрепилась еще на копейку.
Открылись, следуя вчерашнему движению Рыжика, на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. После очень короткой паузы началось плавное, но уверенное и равномерное снижение. За час прошли еще 7 копеек. После 11 на рынок пришло спокойствие. Котировки продержались более 3 часов, совершив всего пару очень мелких разнонаправленных движений. Незадолго до 15 начали проявлять робкие признаки отскока. Похоже, замеченный на рынке НБУ слегка "перестарался" с выкупом.

Этот день в истории:
2017 - 2545.17 (-41)
2018 - 2788.54 (-284)

Этот день в археологии :)
2016 - 2529.11
2015 - 2209.55

  Долярчик написав:є певні сумніви, що вам всім задовільнять ваші бажання/хотєлки!

У меня есть определенные сомнения, что кого-то вообще интересуют наши хотелки :)
Да и толпой нас назвать сложно :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:13

Кардіограма ліквідності вечір


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 48 112,16(43 455,93 + 4 656,23(+ 160,41)) млн.
Загальна ліквідність 48 112,16 + 6 415 - 6 = 54 521,16(49 630,93 + 4 890,23(− 125,59)) млн. гривень.

НБУ вчора купив долярів на 503 млн. грн., десь 20 млн.$. Автономні чинники додалили + 4 387 млн. грн. Трохи додали готівки в оббіг, зменшивши коррахунки на - 47 млн. грн. Та повернули ліквідність на 4 387 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплативши гроші з ОВДП.

Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65593,82(65663,90) млн. гривень. Сьогодні вона також впала.

Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2467,16.

Коррахунки підросли та но нормативу ще далече. Загальна ліквідність також виросла здолала норматив ліквідності для коррахунків, та вона залишилась набагато нижче середньої величини. Ліквідності замало для росту курсу доляра.

Доляр сьогодні впав на -16,71(+7,31) копійки, і за курсом НБУ склав - 25,0427(25,2044) грн./$. Якось сьогодні навпаки два кроки вниз, а вчора був крок вгору. Ринок дихає.

Загальна ліквідність за 2018 рік.
Загальна ліквідність за 2017 рік.

Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:

2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65593,82 млн. грн., підросло на 13,25%(13,37%).

ВО

PS
Завтра очікую збільшення ліквідності за рахунок повернення двотижневих сертифікатів НБУ з регулювання ліквідності. Ввечері, здається, буде чутливе зростання овернайтів на чотири наступні ночі перед останнім в цьому місяці аукціоні Мінфіну з продажу первинних ОВДП.

Завтра дізнаємось бажаний обсяг розміщення первинного аукціону у наступний вівторок!

Хай щастить![/quote]
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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