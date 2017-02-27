... так от, я через це(Зе?) - я і заліз на гривневий паркан!
п. с.
... правда, як в дитинстві: боюсь/трісусь, але лізу на тополю все вище і вище...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... так от, я через це(Зе?) - я і заліз на гривневий паркан!
п. с.
... правда, як в дитинстві: боюсь/трісусь, але лізу на тополю все вище і вище...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рекомендую прочитати про виконання бюджету від
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:52
в напрямі нічого безглуздого немає, ... але чому 24,60-24,80? якщо цікавий рівень 24,7 і тільки потім 24,4
Додано: Чет 22 сер, 2019 15:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я начал вас узнавать по сообщениях ...не смотря на аватарку\ псевдоним \никнейм
Востаннє редагувалось yama в Чет 22 сер, 2019 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 22 сер, 2019 16:25
я и не только я уже давал теорию что чем меньше власть вмешивается в происходящее тем лучше . Есть законы есть устоявшаяся какая то система и без постоянного вмешательства сверху все понемногу налаживается уравновешивается. Один раз законы написали и нечего там снова принимать, пере принимать , до принимать ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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