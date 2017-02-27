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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1863186418651866>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 303
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
9
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Studioexclusive написав:ДумайТЕ...

... так от, я через це(Зе?) - я і заліз на гривневий паркан! :)

п. с.
... правда, як в дитинстві: боюсь/трісусь, але лізу на тополю все вище і вище... :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рекомендую прочитати про виконання бюджету від voxukraine
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:52

  zzzzzz написав:Самые нелепые прогнозы имеют свойство сбываться :mrgreen:

Сообщение Добавлено: Вт 20 авг, 2019 11:43
Вероятно что на День Независимости курс будет ниже 25 :)


Сообщение Добавлено: Пн 19 авг, 2019 14:47
Скорее всего перед ростом будет проход по стопам , курс провалят до 24,60-24,80 , обилетят всех нервыных, а потом вверх.

в напрямі нічого безглуздого немає, :mrgreen: ... але чому 24,60-24,80? якщо цікавий рівень 24,7 і тільки потім 24,4 :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 15:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  Studioexclusive написав:ДумайТЕ...

... так от, я через це(Зе?) - я і заліз на гривневий паркан! :)

п. с.
... правда, як в дитинстві: боюсь/трісусь, але лізу на тополю все вище і вище... :shock: :mrgreen:
А я навпаки, дивлячись на Це (ЗЕ) якось втратив впевненість у гривні.
Studioexclusive
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:ВЕРЮ (и это стальная вера), что в 2020 году в августе снова бакс будет па25.45 не выше.
я начал вас узнавать по сообщениях ...не смотря на аватарку\ псевдоним \никнейм :)
Востаннє редагувалось yama в Чет 22 сер, 2019 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:25

  Surfer написав:Как же уже исторически блаженны эти периоды безвластия , когда ВР на каникулах, или главы нацбанка уходят в бессрочный отпуск, или из за череды смен власти в разных ветвях, слуги народа (и это не название партии) какое то время остаются не у дел. Гривна укрепляется, ВВП рекордно растет. Как же хорошо когда их хоть иногда нет , "незаменимых" наших. И стоит из за них столько копий ломать , ругаться друг с другом из за того "хто зверху" ?

Киев 25,08

я и не только я уже давал теорию что чем меньше власть вмешивается в происходящее тем лучше . Есть законы есть устоявшаяся какая то система и без постоянного вмешательства сверху все понемногу налаживается :) уравновешивается. Один раз законы написали и нечего там снова принимать, пере принимать , до принимать ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 16:57

Тут много раз делились опытом пополнения карт плохими банкнотами через банкоматы.м :)
Харьковские правоохранители раскрыли преступную схему по незаконному пополнению банковских карт через платежные терминалы. Используя макеты денег, мошенники пополнили кредитки на сумму более 1 млн грн, сообщается на сайте Прокуратуры Харьковской области. Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, преступная группировка была организована в мае 2018 года 34-летним киевлянином. В ее состав входили еще двое 34-летних мужчин — киевлянин и харьковчанин. Злоумышленники обманывали купюроприемники терминалов с помощью средства, имитирующего банкноты номиналами 200 и 500 грн. Без фактического внесения денег на счета преступников через терминал начислялась сумма в соответствии с номиналом имитированной купюры. Деньги зачислялись на кредитные карточки, которые за один раз, как правило, пополнялись на крупные суммы — 9, 20 и 40 тыс грн.

Мошенники украли более 1 млн грн с помощью макета денег

https://psm7.com/money/moshenniki-ukrali-bolee-1-mln-grn-s-pomoshhyu-maketa-deneg.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:04

Я тут успокаивал нашего многобуквенного форумчанина, что нулевая декларация и амнистия капитала это совсем не то, что ему кажется. Никто не будет проверять на что куплены квартиры за годы независимости, зарегистрированные в реестре, и никто не будет проверять ваши депозиты раз они уже лежат на счетах.

Вот Гетманцев подробнее разъяснил.

"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.
Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует.

По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.

https://strana.ua/articles/analysis/218 ... ntsev.html
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:24

  Surfer написав:"Золотые вы люди, баксовлошенцы, не бережете вы себя, все о стране, о людях думаете . Отдохнуть бы вам надо" (ц)


:shock: :shock: :shock:
Это кто и когда в бакс влоШился - можно подробности? Не в короткую и/или с маржиналкой, а на купленном за гривну и хотя бы в среднесрочной перспективе?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:28

  freeze написав:Я тут успокаивал нашего многобуквенного форумчанина, что нулевая декларация и амнистия капитала это совсем не то, что ему кажется. Никто не будет проверять на что куплены квартиры за годы независимости, зарегистрированные в реестре, и никто не будет проверять ваши депозиты раз они уже лежат на счетах.

Вот Гетманцев подробнее разъяснил.

"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.
Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует.

По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.

https://strana.ua/articles/analysis/218 ... ntsev.html


Та все я зрозумів, багатим спишуть борги, а бідних обдеруть ні за що.

Простий приклад:

багатий роботодавець платив бідному працівнику мінімалку і конверт,
при цьому за конверт близько 20% державі само собою багатий не сплатив,

а бідний відповідно отримає пенсію лише з мінімалки. Тобто, умовно, багатий заробив 20%, бідний втратив 20% майбутньої пенсії.

А далі амністія:
бідний сплатить ще -5%, при тому, що він вже втратив -20% майбутньої пенсії, і при цьому взамін не отримає більшу майбутню пенсію, хоча було б логічно отримати таку ж таки +5% надбавку до майбутньої пенсії;
багатий сплатить 5% і йому просто спишуть 15%.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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