Surfer написав:Как же уже исторически блаженны эти периоды безвластия , когда ВР на каникулах, или главы нацбанка уходят в бессрочный отпуск, или из за череды смен власти в разных ветвях, слуги народа (и это не название партии) какое то время остаются не у дел. Гривна укрепляется, ВВП рекордно растет. Как же хорошо когда их хоть иногда нет , "незаменимых" наших. И стоит из за них столько копий ломать , ругаться друг с другом из за того "хто зверху" ?
Киев 25,08
я и не только я уже давал теорию что чем меньше власть вмешивается в происходящее тем лучше . Есть законы есть устоявшаяся какая то система и без постоянного вмешательства сверху все понемногу налаживается уравновешивается. Один раз законы написали и нечего там снова принимать, пере принимать , до принимать ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Тут много раз делились опытом пополнения карт плохими банкнотами через банкоматы.м
Харьковские правоохранители раскрыли преступную схему по незаконному пополнению банковских карт через платежные терминалы. Используя макеты денег, мошенники пополнили кредитки на сумму более 1 млн грн, сообщается на сайте Прокуратуры Харьковской области. Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, преступная группировка была организована в мае 2018 года 34-летним киевлянином. В ее состав входили еще двое 34-летних мужчин — киевлянин и харьковчанин. Злоумышленники обманывали купюроприемники терминалов с помощью средства, имитирующего банкноты номиналами 200 и 500 грн. Без фактического внесения денег на счета преступников через терминал начислялась сумма в соответствии с номиналом имитированной купюры. Деньги зачислялись на кредитные карточки, которые за один раз, как правило, пополнялись на крупные суммы — 9, 20 и 40 тыс грн.
Мошенники украли более 1 млн грн с помощью макета денег
Я тут успокаивал нашего многобуквенного форумчанина, что нулевая декларация и амнистия капитала это совсем не то, что ему кажется. Никто не будет проверять на что куплены квартиры за годы независимости, зарегистрированные в реестре, и никто не будет проверять ваши депозиты раз они уже лежат на счетах.
Вот Гетманцев подробнее разъяснил.
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев. Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует.
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.
freeze написав:Я тут успокаивал нашего многобуквенного форумчанина, что нулевая декларация и амнистия капитала это совсем не то, что ему кажется. Никто не будет проверять на что куплены квартиры за годы независимости, зарегистрированные в реестре, и никто не будет проверять ваши депозиты раз они уже лежат на счетах.
Вот Гетманцев подробнее разъяснил.
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев. Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует.
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.
Та все я зрозумів, багатим спишуть борги, а бідних обдеруть ні за що.
Простий приклад:
багатий роботодавець платив бідному працівнику мінімалку і конверт, при цьому за конверт близько 20% державі само собою багатий не сплатив,
а бідний відповідно отримає пенсію лише з мінімалки. Тобто, умовно, багатий заробив 20%, бідний втратив 20% майбутньої пенсії.
А далі амністія: бідний сплатить ще -5%, при тому, що він вже втратив -20% майбутньої пенсії, і при цьому взамін не отримає більшу майбутню пенсію, хоча було б логічно отримати таку ж таки +5% надбавку до майбутньої пенсії; багатий сплатить 5% і йому просто спишуть 15%.