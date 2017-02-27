Додано: Чет 22 сер, 2019 17:04

Я тут успокаивал нашего многобуквенного форумчанина, что нулевая декларация и амнистия капитала это совсем не то, что ему кажется. Никто не будет проверять на что куплены квартиры за годы независимости, зарегистрированные в реестре, и никто не будет проверять ваши депозиты раз они уже лежат на счетах.Вот Гетманцев подробнее разъяснил."Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует.По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.