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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1863186418651866

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 303
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
9
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:38

  10/9/9 написав:А далі амністія:
бідний сплатить ще -5%,


Откуда вы это взяли? Вы прочитали, что говорит будущий глава налогового комитета?
Зачем бедному вообще что-то амнистировать и платить?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:47

  freeze написав:
  10/9/9 написав:А далі амністія:
бідний сплатить ще -5%,


Откуда вы это взяли? Вы прочитали, что говорит будущий глава налогового комитета?
Зачем бедному вообще что-то амнистировать и платить?


Прочитав:
"Как рассказал Данил Гетманцев, легализация денег будет выглядеть следующим образом: граждане заявляют наличии определенной суммы и вносят ее на банковский счет с уплатой в бюджет налога. Ориентировочный размер последнего составит 5-9% от суммы.

"Легализировать средства без их размещения на банковском счете нельзя. После легализации собственник получает "чистые" средства, которые можно использовать в том числе, за финансовых операция за пределами Украины"

Дійсно, навіщо бідному щось платити. Я, наприклад, безробітним бомжем вважаю того, в кого прибуток менше 800$ на місяць. Тобто, за останні 15 років такий безробітний бомж назлидарював смішні 144000 $. :mrgreen:
І ось тепер бомж вирішив придбати квартиру. І шо, бомж має заплатити 5-9%? З якого дива?
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:52

Зображення

Гривна оторвалась от валют развивающихся стран.
На графике
1. Индийская рупия (черный)
2.Китайская йена (оранж)
3.Юноафриканский реал. (зеленый)
4.Бразильский реал (голубой)
5.Украинская гривна. (красный)

Интервал 2 года
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 22 сер, 2019 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:53

  10/9/9 написав:"Как рассказал Данил Гетманцев, легализация денег будет выглядеть следующим образом: граждане заявляют наличии определенной суммы и вносят ее на банковский счет с уплатой в бюджет налога. Ориентировочный размер последнего составит 5-9% от суммы.


Так если у вас есть все необходимые документы, вы вносите на счет без всяких дополнительных плат. А если у вас нет документов вы и сейчас нормальную сумму не внесёте. Здесь амнистия ни при чём.
Не хотите идти в банк, не идите, никто же не заставляет, необходимость отбелить крупную сумму должна возникнуть для чего-то конкретного. На сегодня у вас такой возможности нет, а тут появится. За сервис придется немного заплатить.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 17:55

  zzzzzz написав:Зображення

Гривна оторвалась от валют развивающихся стран.
На графике
1. Индийская рупия (черный)
2.Китайская йена (оранж)
3.Юноафриканский реал. (зеленый)
4.Бразильский реал (голубой)
5.Украинская гривна. (красный)

Ну просто шалено нагадує
" Наша Russia: Яйца судьбы ", коли гривня зміцнюється відносно всіх валют.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:03

  10/9/9 написав:
  freeze написав:Я тут успокаивал нашего многобуквенного форумчанина, что нулевая декларация и амнистия капитала это совсем не то, что ему кажется. Никто не будет проверять на что куплены квартиры за годы независимости, зарегистрированные в реестре, и никто не будет проверять ваши депозиты раз они уже лежат на счетах.

Вот Гетманцев подробнее разъяснил.

"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.
Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует.

По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.

https://strana.ua/articles/analysis/218 ... ntsev.html


Та все я зрозумів, багатим спишуть борги, а бідних обдеруть ні за що.

Простий приклад:

багатий роботодавець платив бідному працівнику мінімалку і конверт,
при цьому за конверт близько 20% державі само собою багатий не сплатив,

а бідний відповідно отримає пенсію лише з мінімалки. Тобто, умовно, багатий заробив 20%, бідний втратив 20% майбутньої пенсії.

А далі амністія:
бідний сплатить ще -5%, при тому, що він вже втратив -20% майбутньої пенсії, і при цьому взамін не отримає більшу майбутню пенсію, хоча було б логічно отримати таку ж таки +5% надбавку до майбутньої пенсії;
багатий сплатить 5% і йому просто спишуть 15%.

тю, пишите на своего работодателя жалобу и согласно последнего нововведения Зе получаете свои 10%. профит :D :D :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:07

  freeze написав:
  10/9/9 написав:"Как рассказал Данил Гетманцев, легализация денег будет выглядеть следующим образом: граждане заявляют наличии определенной суммы и вносят ее на банковский счет с уплатой в бюджет налога. Ориентировочный размер последнего составит 5-9% от суммы.


Так если у вас есть все необходимые документы, вы вносите на счет без всяких дополнительных плат. А если у вас нет документов вы и сейчас нормальную сумму не внесёте. Здесь амнистия ни при чём.
Не хотите идти в банк, не идите, никто же не заставляет, необходимость отбелить крупную сумму должна возникнуть для чего-то конкретного. На сегодня у вас такой возможности нет, а тут появится. За сервис придется немного заплатить.

думаю речь не идет о просто положить на счет.
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:09

  zzzzzz написав:Зображення

Гривна оторвалась от валют развивающихся стран.
На графике
1. Индийская рупия (черный)
2.Китайская йена (оранж)
3.Юноафриканский реал. (зеленый)
4.Бразильский реал (голубой)
5.Украинская гривна. (красный)

Интервал 2 года

ну так Libo, же говорил, что нас взяли в золотой миллион :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:10

zzzzzz
Мелочи,конечно,однако. Китайский юань и южноафриканский ранд.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 18:16

  THB написав:zzzzzz
Мелочи,конечно,однако. Китайский юань и южноафриканский ранд.


Ну да :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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