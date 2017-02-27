10/9/9 написав:А далі амністія: бідний сплатить ще -5%,
Откуда вы это взяли? Вы прочитали, что говорит будущий глава налогового комитета? Зачем бедному вообще что-то амнистировать и платить?
Прочитав: "Как рассказал Данил Гетманцев, легализация денег будет выглядеть следующим образом: граждане заявляют наличии определенной суммы и вносят ее на банковский счет с уплатой в бюджет налога. Ориентировочный размер последнего составит 5-9% от суммы.
"Легализировать средства без их размещения на банковском счете нельзя. После легализации собственник получает "чистые" средства, которые можно использовать в том числе, за финансовых операция за пределами Украины"
Дійсно, навіщо бідному щось платити. Я, наприклад, безробітним бомжем вважаю того, в кого прибуток менше 800$ на місяць. Тобто, за останні 15 років такий безробітний бомж назлидарював смішні 144000 $. І ось тепер бомж вирішив придбати квартиру. І шо, бомж має заплатити 5-9%? З якого дива?
10/9/9 написав:"Как рассказал Данил Гетманцев, легализация денег будет выглядеть следующим образом: граждане заявляют наличии определенной суммы и вносят ее на банковский счет с уплатой в бюджет налога. Ориентировочный размер последнего составит 5-9% от суммы.
Так если у вас есть все необходимые документы, вы вносите на счет без всяких дополнительных плат. А если у вас нет документов вы и сейчас нормальную сумму не внесёте. Здесь амнистия ни при чём. Не хотите идти в банк, не идите, никто же не заставляет, необходимость отбелить крупную сумму должна возникнуть для чего-то конкретного. На сегодня у вас такой возможности нет, а тут появится. За сервис придется немного заплатить.
freeze написав:Я тут успокаивал нашего многобуквенного форумчанина, что нулевая декларация и амнистия капитала это совсем не то, что ему кажется. Никто не будет проверять на что куплены квартиры за годы независимости, зарегистрированные в реестре, и никто не будет проверять ваши депозиты раз они уже лежат на счетах.
Вот Гетманцев подробнее разъяснил.
"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев. Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует.
По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли.
Та все я зрозумів, багатим спишуть борги, а бідних обдеруть ні за що.
Простий приклад:
багатий роботодавець платив бідному працівнику мінімалку і конверт, при цьому за конверт близько 20% державі само собою багатий не сплатив,
а бідний відповідно отримає пенсію лише з мінімалки. Тобто, умовно, багатий заробив 20%, бідний втратив 20% майбутньої пенсії.
А далі амністія: бідний сплатить ще -5%, при тому, що він вже втратив -20% майбутньої пенсії, і при цьому взамін не отримає більшу майбутню пенсію, хоча було б логічно отримати таку ж таки +5% надбавку до майбутньої пенсії; багатий сплатить 5% і йому просто спишуть 15%.
тю, пишите на своего работодателя жалобу и согласно последнего нововведения Зе получаете свои 10%. профит
10/9/9 написав:"Как рассказал Данил Гетманцев, легализация денег будет выглядеть следующим образом: граждане заявляют наличии определенной суммы и вносят ее на банковский счет с уплатой в бюджет налога. Ориентировочный размер последнего составит 5-9% от суммы.
Так если у вас есть все необходимые документы, вы вносите на счет без всяких дополнительных плат. А если у вас нет документов вы и сейчас нормальную сумму не внесёте. Здесь амнистия ни при чём. Не хотите идти в банк, не идите, никто же не заставляет, необходимость отбелить крупную сумму должна возникнуть для чего-то конкретного. На сегодня у вас такой возможности нет, а тут появится. За сервис придется немного заплатить.