Совет финансовой стабильности поддержал подключение Ощадбанка к системе гарантирования вкладов и повышение гарантированной суммы вложения с нынешних 200 тыс. грн, выплачиваемых Фондом гарантирования вкладов физлиц после закрытия банков. Об этом говорится в отчете, опубликованном Нацбанком. При этом не указывается — до скольки может вырасти гарантированная сумма. Хотя в самом Фонде за последний год назвали самые разные суммы от 800 тыс. грн до €100 тыс. к 2027 году, как в Евросоюзе.
Понятно, что ничего не понятно. Минфин опубликовал оглашение аукциона на вторник. 6 и 12 месячные - лимит 0,5 млрд.грн 2-ух летки - лимит 2 млрд 5-летки - без ограничения....
Если по 5-леткам нерезы опять 11 млрд навалят ну я тогда не знаю где курс может оказаться,если НБУ не встанет на покупку....
На месте Минфина я бы сократил объемы привлечения что-бы курс подрос , Минфин уже конфликтовал с НБУ на тему излишнего укрепления курса гривны. Когда курс подрастет к 26-27 можно возобновить заимствования.
lwa написав:тю, пишите на своего работодателя жалобу и согласно последнего нововведения Зе получаете свои 10%. профит
Десять відсотків він отримає ... після чого прийдеться від різниці яку реально отримав і яка була написана в документах працедавця сплатити 18% ПДФО+штрафні санкції ( задається 20% від суми) 22% ЄСВ.. От і вийде що висік сам себе...
ПС Для того кому потрібно за рік легалізувати 1 млн грн витративши всього 2% від легалізованого 1 млн є 20 років працюючий інструмет-називається Єдиний Податок.
ППС Тому ті 9% - це для тих кому треба легалізувати сотні мільйонів гривень ,а не для тих хто має всього якийсь задрипаний 0,1 млн доларів....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
lwa написав:тю, пишите на своего работодателя жалобу и согласно последнего нововведения Зе получаете свои 10%. профит
Десять відсотків він отримає ... після чого прийдеться від різниці яку реально отримав і яка була написана в документах працедавця сплатити 18% ПДФО+штрафні санкції ( задається 20% від суми) 22% ЄСВ.. От і вийде що висік сам себе...
ПС Для того кому потрібно за рік легалізувати 1 млн грн витративши всього 2% від легалізованого 1 млн є 20 років працюючий інструмет-називається Єдиний Податок.
ППС Тому ті 9% - це для тих кому треба легалізувати сотні мільйонів гривень ,а не для тих хто має всього якийсь задрипаний 0,1 млн доларів....
проконсультируйтесь с юристами, есть норма по которой заявитель освобождается от ответственности - номер закона, пункта не помню но от юристов слышал такие доводы
Вот на мой взгляд причины по которым курс просел. Это рост экспорта. Все банковские сотрудники в один голос заявляют что выросли именно продажи валюты. Что подтверждается оборотами Межбанка.
В июле экспорт зерна был 3,6 млн.тонн ( +1 млн по сравнению с июлем-18 ) Руда 2,7 млн.т ( 1,8 млн.т) Что касается руды то там еще и цена выросла на 100% по сравнению с июлем-18 Всего за 7 месяцев руда +37% зерно +39% Причем в июле существенно добавили.
А вот сегодня самые свежие данные появились
Экспорт зерновых из Украины вырос в 1,5 раза С начала 2019/20 МГ ( с 1 июля ) по состоянию на 22 августа 2019 г. Украина отправила на экспорт 6,98 млн т зерновых и зернобобовых. Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода.
Объем поставок зерновых на 2,22 млн. т (1,5 раза) превышает показатель аналогичного периода прошлого маркетингово года (4,73 млн т).
За отчетный период в разрезе культур также экспортировано:
пшеницы — 3,66 млн т (+1,21 млн т в аналогичном периоде прошлого года); ячменя — 1,63 млн т (+436 тыс. т); кукурузы — 1,68 млн т (+635 тыс. т).