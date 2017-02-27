Додано: Чет 22 сер, 2019 19:50

Экспорт зерновых из Украины вырос в 1,5 раза

С начала 2019/20 МГ ( с 1 июля ) по состоянию на 22 августа 2019 г. Украина отправила на экспорт 6,98 млн т зерновых и зернобобовых.

Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода.



Объем поставок зерновых на 2,22 млн. т (1,5 раза) превышает показатель аналогичного периода прошлого маркетингово года (4,73 млн т).



За отчетный период в разрезе культур также экспортировано:



пшеницы — 3,66 млн т (+1,21 млн т в аналогичном периоде прошлого года);

ячменя — 1,63 млн т (+436 тыс. т);

кукурузы — 1,68 млн т (+635 тыс. т).

Вот на мой взгляд причины по которым курс просел.Это рост экспорта. Все банковские сотрудники в один голос заявляют что выросли именно продажи валюты. Что подтверждается оборотами Межбанка.В июле экспорт зерна был 3,6 млн.тонн ( +1 млн по сравнению с июлем-18 )Руда 2,7 млн.т ( 1,8 млн.т)Что касается руды то там еще и цена выросла на 100% по сравнению с июлем-18Всего за 7 месяцевруда +37%зерно +39%Причем в июле существенно добавили.А вот сегодня самые свежие данные появились