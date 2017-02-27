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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1865186618671868>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 303
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
9
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:03

  zzzzzz написав:Зображення

Гривна оторвалась от валют развивающихся стран.
На графике
1. Индийская рупия (черный)
2.Китайская юань (оранж)
3.Юноафриканский ранд. (зеленый)
4.Бразильский реал (голубой)
5.Украинская гривна. (красный)

Интервал 2 года
вы что Libo не читали ? :shock: он же четко сказал - " нас приняли в золотой миллиард !" :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:15

Совет финансовой стабильности поддержал подключение Ощадбанка к системе гарантирования вкладов и повышение гарантированной суммы вложения с нынешних 200 тыс. грн, выплачиваемых Фондом гарантирования вкладов физлиц после закрытия банков. Об этом говорится в отчете, опубликованном Нацбанком.
При этом не указывается — до скольки может вырасти гарантированная сумма. Хотя в самом Фонде за последний год назвали самые разные суммы от 800 тыс. грн до €100 тыс. к 2027 году, как в Евросоюзе.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:16

Понятно, что ничего не понятно.
Минфин опубликовал оглашение аукциона на вторник.
6 и 12 месячные - лимит 0,5 млрд.грн
2-ух летки - лимит 2 млрд
5-летки - без ограничения....

Если по 5-леткам нерезы опять 11 млрд навалят ну я тогда не знаю где курс может оказаться,если НБУ не встанет на покупку....

На месте Минфина я бы сократил объемы привлечения что-бы курс подрос , Минфин уже конфликтовал с НБУ на тему излишнего укрепления курса гривны. Когда курс подрастет к 26-27 можно возобновить заимствования.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lwa написав:тю, пишите на своего работодателя жалобу и согласно последнего нововведения Зе получаете свои 10%. профит
Десять відсотків він отримає :D ... після чого прийдеться від різниці яку реально отримав і яка була написана в документах працедавця сплатити
18% ПДФО+штрафні санкції ( задається 20% від суми)
22% ЄСВ..
От і вийде що висік сам себе...

ПС
Для того кому потрібно за рік легалізувати 1 млн грн витративши всього 2% від легалізованого 1 млн є 20 років працюючий інструмет-називається Єдиний Податок.

ППС
Тому ті 9% - це для тих кому треба легалізувати сотні мільйонів гривень ,а не для тих хто має всього якийсь задрипаний 0,1 млн доларів....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:36

  budivelnik написав:
  lwa написав:тю, пишите на своего работодателя жалобу и согласно последнего нововведения Зе получаете свои 10%. профит
Десять відсотків він отримає :D ... після чого прийдеться від різниці яку реально отримав і яка була написана в документах працедавця сплатити
18% ПДФО+штрафні санкції ( задається 20% від суми)
22% ЄСВ..
От і вийде що висік сам себе...

ПС
Для того кому потрібно за рік легалізувати 1 млн грн витративши всього 2% від легалізованого 1 млн є 20 років працюючий інструмет-називається Єдиний Податок.

ППС
Тому ті 9% - це для тих кому треба легалізувати сотні мільйонів гривень ,а не для тих хто має всього якийсь задрипаний 0,1 млн доларів....

проконсультируйтесь с юристами, есть норма по которой заявитель освобождается от ответственности - номер закона, пункта не помню но от юристов слышал такие доводы
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:50

  Surfer написав:
  Oleg_Sa написав:тридцать тоже ниче так, ну хоть 27 получше чем 25. Когда там вверх, а то все вниз какой уже месяц ?


Зображення

"Золотые вы люди, баксовлошенцы, не бережете вы себя, все о стране, о людях думаете . Отдохнуть бы вам надо" (ц)



вы даже лицом на "аве" ,на господина Смолия похожи....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 19:50

Вот на мой взгляд причины по которым курс просел.
Это рост экспорта. Все банковские сотрудники в один голос заявляют что выросли именно продажи валюты. Что подтверждается оборотами Межбанка.

В июле экспорт зерна был 3,6 млн.тонн ( +1 млн по сравнению с июлем-18 )
Руда 2,7 млн.т ( 1,8 млн.т)
Что касается руды то там еще и цена выросла на 100% по сравнению с июлем-18
Всего за 7 месяцев
руда +37%
зерно +39%
Причем в июле существенно добавили.

А вот сегодня самые свежие данные появились

Экспорт зерновых из Украины вырос в 1,5 раза
С начала 2019/20 МГ ( с 1 июля ) по состоянию на 22 августа 2019 г. Украина отправила на экспорт 6,98 млн т зерновых и зернобобовых.
Об этом сообщает пресс-служба Минагропрода.

Объем поставок зерновых на 2,22 млн. т (1,5 раза) превышает показатель аналогичного периода прошлого маркетингово года (4,73 млн т).

За отчетный период в разрезе культур также экспортировано:

пшеницы — 3,66 млн т (+1,21 млн т в аналогичном периоде прошлого года);
ячменя — 1,63 млн т (+436 тыс. т);
кукурузы — 1,68 млн т (+635 тыс. т).

https://latifundist.com/novosti/45859-e ... -v-15-raza
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:08

В пятницу ночью и даже в будний день, на :!: окраине :!: города (не в центре) машин больше чем днем!

Гастрабайтеры готовят 30-50 лярдов $ в год? А пятилетка-десятилетка может до 1тлрд $ ? зачем мелочится?

Ельцин прав? :D
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 22 сер, 2019 20:23, всього редагувалось 3 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:17

  yama написав:
  Yuri_61 написав:ВЕРЮ (и это стальная вера), что в 2020 году в августе снова бакс будет па25.45 не выше.
я начал вас узнавать по сообщениях ...не смотря на аватарку\ псевдоним \никнейм :)

... наверное по голосу..? :|
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:20

  reef написав:
  yama написав:
  Yuri_61 написав:ВЕРЮ (и это стальная вера), что в 2020 году в августе снова бакс будет па25.45 не выше.
я начал вас узнавать по сообщениях ...не смотря на аватарку\ псевдоним \никнейм :)

... наверное по голосу..? :|

по стилю написания и по тому что во всех сообщениях одно и то же ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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