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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1865186618671868

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 303
вище 25.65
50%
151
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
9
нижче 25.25
22%
66
Всього голосів : 303
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 20:39

Почему так укрепилась гривна в июле ?

Основных причин 2.
1. Заход нерезидентов которые только в июле купили гривневых ОВГЗ на 28,4 млрд.грн ( $ 1,12 млрд )

2. Рост экспорта в особенности зерновых и руды.
Только в июле экспорт руды вырос на 53% и зерна на 43% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом мировая цена на железную руду была в два раза выше по сравнению с июлем-18

Всего за 7 месяцев экспорт в натуральном выражении руды вырос на 37% , зерновых на 39%

Зображення
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:01

zzzzzz Спасибо. Миф о том что Путин наводняет Украину долларом для умерщвления экономики развеян. У Вас нету данных по нерезидентам, а то говорят - приближенные к президенту в ОВГЗ входят ? (это кто Кошевой или Юзик ?) :D
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:10

  ЛАД написав:Тут много раз делились опытом пополнения карт плохими банкнотами через банкоматы.м :)
Харьковские правоохранители раскрыли преступную схему по незаконному пополнению банковских карт через платежные терминалы. Используя макеты денег, мошенники пополнили кредитки на сумму более 1 млн грн, сообщается на сайте Прокуратуры Харьковской области. Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, преступная группировка была организована в мае 2018 года 34-летним киевлянином. В ее состав входили еще двое 34-летних мужчин — киевлянин и харьковчанин. Злоумышленники обманывали купюроприемники терминалов с помощью средства, имитирующего банкноты номиналами 200 и 500 грн. Без фактического внесения денег на счета преступников через терминал начислялась сумма в соответствии с номиналом имитированной купюры. Деньги зачислялись на кредитные карточки, которые за один раз, как правило, пополнялись на крупные суммы — 9, 20 и 40 тыс грн.

Мошенники украли более 1 млн грн с помощью макета денег

https://psm7.com/money/moshenniki-ukrali-bolee-1-mln-grn-s-pomoshhyu-maketa-deneg.html

В деянии, которое заключается в пополнении банкомата или терминала ветхой, отсыревшей, с надрывом, с пометками, но платежеспособной банкнотой, эмитированной уполномоченным банком, нет состава уголовного преступления.
А в статье по ссылке речь идет о внесении в терминалы макетов денег, которые деньгами не являются.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:19

  Игорь написав:zzzzzz Спасибо. Миф о том что Путин наводняет Украину долларом для умерщвления экономики развеян. У Вас нету данных по нерезидентам, а то говорят - приближенные к президенту в ОВГЗ входят ? (это кто Кошевой или Юзик ?) :D

Какие именно данные по нерезидентам вы хотите знать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:25

  zzzzzz написав:
  Игорь написав:zzzzzz Спасибо. Миф о том что Путин наводняет Украину долларом для умерщвления экономики развеян. У Вас нету данных по нерезидентам, а то говорят - приближенные к президенту в ОВГЗ входят ? (это кто Кошевой или Юзик ?) :D

Какие именно данные по нерезидентам вы хотите знать ?

Это был риторический вопрос. :wink:
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 21:27

  Игорь написав:У Вас нету данных по нерезидентам, а то говорят - приближенные к президенту в ОВГЗ входят ? (это кто Кошевой или Юзик ?) :D

приближенные к президенту - нерезиденты ? :D
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