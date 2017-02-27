Додано: Чет 22 сер, 2019 20:39

При этом мировая цена на железную руду была в два раза выше по сравнению с июлем-18

Почему так укрепилась гривна в июле ?Основных причин 2.1. Заход нерезидентов которые только в июле купили гривневых ОВГЗ на 28,4 млрд.грн ( $ 1,12 млрд )2. Рост экспорта в особенности зерновых и руды.по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Всего за 7 месяцев экспорт в натуральном выражении руды вырос на 37% , зерновых на 39%